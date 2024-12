Tupperware vai encerrar fábrica de Constância e despedir os cerca de 200 trabalhadores

A fábrica da Tupperware, em Montalvo, no município de Constância, Santarém, que funcionava desde 1980, vai encerrar no dia 8 de janeiro de 2025 e despedir os cerca de 200 trabalhadores, conforme anunciado pelo presidente da autarquia, nesta sexta-feira.

Numa mensagem deixada na página oficial da Câmara Municipal de Constância, o autarca Sérgio Oliveira informou que a fábrica da Tupperware, em Montalvo, vai encerrar no dia 8 de janeiro de 2025 e despedir os cerca de 200 trabalhadores.

A Câmara Municipal de Constância tomou conhecimento que no dia de ontem foi comunicado aos trabalhadores da empresa que a mesma encerrará a 8 de janeiro de 2025.

Escreveu Sérgio Oliveira, deixando "uma palavra de solidariedade a todos os trabalhadores e respetivas famílias".

A fábrica da multinacional Tupperware, em Portugal, funcionava desde 1980 e dependia a 100% da casa-mãe norte-americana.

À imprensa portuguesa, o autarca explicou que "ontem [quinta-feira] decorreu uma reunião com os trabalhadores da Tupperware em que foi comunicado pelos responsáveis que a fábrica só estará a laborar até 8 de janeiro".

No mesmo comunicado, feito a partir do Facebook, a Câmara reiterou estar disponível para ajudar e apoiar os trabalhadores da Tupperware "dentro daquilo que for possível".

Além de ter ficado surpreendido com o encerramento da fábrica, Sérgio Oliveira lamentou a notícia, uma vez que a Tupperware tem, ao longo dos anos, desempenhado "um papel muito importante no número de postos de trabalho, diretos e indiretos".

Em setembro, o presidente da Câmara de Constância disse ter sido informado que "pararam a produção na Tupperware Portugal, Bélgica e África do Sul, porque têm muito stock".

À Lusa, Ricardo Rodrigues, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas (SITE-CSRA), disse que "o encerramento da Tupperware, caso se concretizasse, significaria um drama para as centenas de trabalhadores" e "seria igualmente desastroso para o concelho de Constância, para a região e para o país".

Além disso, defendeu que o problema "deve merecer a maior atenção e tomada de medidas por parte do Estado e, em particular, do Governo".

Qualquer recipiente com tampa para alimentos será sempre um Tupperware

Fundada em 1946 por Earl Tupper, a Tupperware surgiu com uma invenção inovadora: recipientes plásticos com uma tampa hermética que permitiam conservar os alimentos de forma mais eficiente. A ideia era revolucionária e mudou a forma como as pessoas armazenavam comida, numa altura em que a refrigeração em casa ainda estava a expandir-se.

Este ano, conforme informámos, a 18 de setembro, a Tupperware Brands iniciou voluntariamente o processo do Capítulo 11 no Tribunal de Falências de Delaware, e terá conseguido, em outubro, a aprovação do tribunal para continuar a operar e facilitar um processo de venda para proteger a marca.

Segundo a agência noticiosa AP, citada pelo jornal Público, um juiz de falências dos Estados Unidos aprovou a venda da Tupperware Brands, abrindo caminho para que a empresa saia da proteção do Capítulo 11 e continue a oferecer os seus produtos enquanto passa por uma reestruturação.

A venda estava ainda sujeita a condições de fecho do negócio. Segundo os termos do acordo, um grupo de credores está a comprar a marca Tupperware e vários ativos operacionais por 23,5 milhões de dólares em dinheiro e mais de 63 milhões de dólares em redução da dívida.