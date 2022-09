TAP está a alertar clientes para “risco de uso ilegítimo” de dados

Como é do conhecimento público, a TAP foi alvo de um ciberataque. O grupo de hackers Ragnar Locker publicou, na noite de segunda-feira, dia 12, dados relativos a 115 mil clientes da TAP.

A companhia aérea está a alertar os clientes afetados pelo ataque informático à companhia, de que esta divulgação “pode aumentar o risco do seu uso ilegítimo”, pedindo atenção a comunicações suspeitas.

TAP pede a clientes para mudar password

No email enviado aos clientes, a transportadora recordou que

foi recentemente vítima de um ciberataque, ato prontamente comunicado às diversas autoridades competentes, com as quais a TAP está a colaborar ativamente para a investigação do sucedido

reiterando que

foram desencadeadas as medidas e procedimentos apropriados de cibersegurança para este tipo de eventos com o apoio de uma empresa internacional especializada e líder da indústria e que as medidas adotadas permitiram garantir a integridade dos dados e a operacionalidade, em segurança, de todos os sistemas da companhia.

A companhia revela que “foram tomadas de imediato medidas de contenção e remediação para proteger os dados dos clientes”, informando que “os ‘hackers’ publicaram as seguintes categorias de dados em relação a um número limitado de clientes, entre os quais se inclui: nome, nacionalidade, género, morada, email, contacto telefónico, data de registo de cliente e número de passageiro frequente”.

A divulgação de dados pessoais através de meios públicos pode aumentar o risco do seu uso ilegítimo, nomeadamente para obter outros dados que possam ser usados para comprometer sistemas informáticos com fins fraudulentos (phishing) Apesar da password de acesso à área reservada do Miles&Go ou de cliente não constar entre os dados pessoais comprometidos, por cautela, recomendamos que verifique as condições de segurança de acesso à sua área reservada, nomeadamente utilizando password forte e alterando-a com alguma frequência

De relembrar que o plano de contingência da TAP foi ativo e a companhia tem estado a trabalhar em articulação com as autoridades com competências nesta matéria.