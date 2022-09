Todos conhecem a situação da Huawei e os limites que os EUA colocaram no acesso a tecnologia. A empresa está literalmente barrada no país e isso acabou por se espalhar de forma rápida, com outros locais a aplicarem as mesmas políticas.

Esse momento parece agora estar prestes a ser aliviado, com novas alterações que o Gabinete de Indústria e Segurança do Departamento de Comércio dos EUA. As restrições foram aligeiradas e há boas notícias. Esperava-se mais, mas esta alteração pode significar uma mudança importante no futuro.

Apesar de não se limitar à Huawei, esta foi a empresa que mais sofreu com as restrições que os EUA aplicaram a fornecedores e fabricantes baseados na China. As justificações e as desculpas foram surgindo com o tempo e na verdade nunca provaram a maioria do que foi apresentado.

Esperava-se que com a mudança de comando na presidência dos EUA e situação fosse mudar, mas a verdade é que a situação foi mantida. Existiram algumas situações em que as sanções foram agravadas, o que acabou por não ter qualquer impacto na situação em que a Huawei já estava.

Se muitos achavam que esta uma situação que não iria ter uma resolução num futuro próximo, a verdade é bem diferente. Ainda não é um regresso ao passado e à liberdade da Huawei para usar tecnologia e abraçar os mercados, mas é um princípio importante.

Segundo o que é revelado, o Gabinete da Indústria e Segurança do Departamento de Comércio dos EUA emitiu uma nova regra. Esta permite que certas tecnologias de baixo nível sejam partilhadas. Por outras palavras, algumas tecnologias podem ser partilhadas com entidades sancionadas como a Huawei.

Alan Estevez, o subsecretário de Comércio para indústria e Segurança, afirmou que "as partes interessadas dos EUA precisam estar totalmente envolvidas com organizações de padrões internacionais, particularmente onde os padrões críticos”. Isso é, certamente, uma notícia positiva para breve para a Huawei.

Está ainda longe do que seria esperado, mas abre uma porta importante para o futuro. A Huawei seguiu o seu caminho de forma decidida e com um sucesso visível, mas ainda assim precisa de aceder a alguma tecnologia para assim crescer ainda mais.