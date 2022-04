Syone: empresa de soluções Open Source faturou 11,8M euros em 2021

Após dois anos de crescimento moderado, a Syone faturou 11,8M de Euros em 2021, e cresceu acima dos 10% em relação a 2020.

A acompanhar a tendência positiva do ano anterior, o 1T de 2022 terminou com um crescimento de 18% em relação ao período homólogo, sendo uma consequência do profundo processo de transformação na área comercial e da estratégia de Go-to-Market.

Syone é Líder em Portugal de Soluções Open Source

Para consolidar o apoio aos atuais clientes na Europa Central e países nórdicos, que representam mais de 50% da faturação, a Syone reforçou a sua operação na Bélgica que conta já com uma equipa dedicada para o mercado internacional.

Eduardo Taborda, CEO Syone, referiu que...

A pressão sentida no sector das TI, advinda dos processos de transformação digital iniciados por todos os sectores do mercado e catalisada pela pandemia, tornou imperativo a alteração do modelo de go-to-market da empresa, que iniciámos em 2019 antecipando as tendências de mercado O processo de mudança assentou na premissa de consolidar a nossa oferta em soluções que apoiem os nossos clientes nas vertentes de negócio, optimizando os seus recursos, processos e oferta, através de soluções e produtos inovadores.

Esta alteração no modelo de go-to-market traduziu-se já num crescimento de 300% nas solicitações de serviços em Turn-key Projects e Managed Services, com a maioria das Marketing Leads a ter origem fora de Portugal e para projetos em Nearshore, em empresas que procuram vantagens competitivas e a melhoria dos seus negócios.

A Syone foi fundada em 1999, é Líder em Portugal de Soluções Open Source e conta com mais de 200 colaboradores e representação em Lisboa, Porto e Bruxelas. É Gold Partner Microsoft, e o maior parceiro em Portugal da Red Hat e Elastic, proporcionando uma vasta gama de serviços de tecnologia e de apoio ao negócio e Transformação Digital dos seus clientes.