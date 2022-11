SIRESP: Relatório indica falhas graves de segurança nas comunicações

A rede SIRESP é a rede de comunicações exclusiva do Estado Português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança, que responde às necessidades dos mais de 40.000 utilizadores e suporta anualmente um número superior a 35 milhões de chamadas o que permite incrementar os níveis de confiança, segurança e de bem-estar das populações.

De acordo com um relatório recente, a rede tem falhas graves de segurança nas comunicações.

SIRESP: falta de segregação de informação

Um relatório confidencial da Administração Interna, um órgão do Estado, revelou “riscos muito elevados” no SIRESP, segundo revela o jornal Publico. Estão a ser apontadas falhas graves na rede de comunicações de emergência usada pelas autoridades e que têm falhado nos momentos mais críticos. A operadora que gere o sistema desde junho garante, no entanto, que a segurança e eficácia do SIRESP estão a ser reforçadas.

Segundo o relatório, é possível para as entidades externas saberem a localização em tempo real de operacionais no terreno, incluindo agentes responsáveis pela segurança pessoal dos mais altos representantes do Estado, por investigações criminais ou das secretas.

Os técnicos de comunicação com acesso à gestão dos grupos de conversação poderiam adicionar terminais e ouvir conversações sem que tal fosse notado.

O jornal Público refere que a falha mais grave apontada diz respeito à falta de segregação de informação de acordo com as necessidades operacionais.

Desde junho, de acordo com a SIRESP, estarão em curso ou previstas várias medidas que vão reforçar a segurança, capacidade, cobertura e futura alteração de tecnologia da rede de comunicações do Estado.