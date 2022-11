Gráfica Nvidia GeForce RTX 4080 esgota em apenas 1 hora nos EUA

Depois da topo de gama GeForce RTX 4090 chegar ao mercado, finalmente a Nvidia também recheou as prateleiras das lojas com o modelo GeForce RTX 4080.

E as últimas informações mostram que esta placa gráfica era muito aguardada pelos utilizadores. Isto porque em apenas 1 hora, a RTX 4080 esgotou por completo nas lojas dos Estados Unidos da América.

RTX 4080 esgota em 1 hora nos Estados Unidos

Quando a Nvidia anunciou oficialmente a sua nova linha de gráficas GeForce RTX 40, revelou que o preço recomendado da GeForce RTX 4080 seria de 1.199 dólares. No entanto, há cerca de uma semana, soubemos que possivelmente quem quisesse esta GPU bem que podia preparar pelo menos 1.600 euros, de acordo com o valor a que estes equipamentos já começavam a aparecer no mercado.

Mas de acordo com as últimas informações, a RTX 4080, que foi lançada na quarta-feira (16 de novembro) levou apenas 1 hora a esgotar nos Estados Unidos. Segundo a conhecida loja Newegg, foram listados 19 modelos diferentes desta placa gráfica assim que a pré-venda teve início. Contudo, todos estes modelos estão já esgotados. O stock de alguns desses chips gráficos já foi reposto, mas outros ainda se encontram indisponíveis, mesmo na altura em que escrevo este artigo. Por exemplo, o modelo GeForce RTX 4080 Founders Edition, que é vendido em exclusivo pela Best Buy, também aparece como estando esgotado.

E parece que nem o preço elevado desta GPU assusta os consumidores, uma vez que estas vendas estão então a ser um claro sucesso. Para já, nas lojas portuguesas ainda existe stock da GeForce RTX 4080 da Nvidia, nas quais o preço deste modelo vai desde os 1.500 euros até quase aos 1.900 euros.

Parece então que este chip gráfico está a seguir os mesmos passos do modelo topo de gama GeForce RTX 4090 que rapidamente esgotou logo depois do seu lançamento, embora neste caso os scalpers tivessem alguma responsabilidade.