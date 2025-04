REN desmente que apagão foi causado por “fenómeno atmosférico raro”

Os constrangimentos são muitos e as previsões para voltarmos a ter energia tem levado ao fecho de vários serviços. A Rede Nacional de Energia (REN) desmente que o apagão tenha sido causado por "fenómeno atmosférico raro".

Em declarações à Reuters, a REN terá referido que as "as interrupções no fornecimento de energia elétrica em Portugal resultaram de uma falha na rede elétrica espanhola, relacionada com um fenómeno atmosférico raro".

Devido a variações extremas de temperatura no interior de espanha, verificaram-se oscilações anómalas nas linhas de muito alta tensão (400 kv), um fenómeno conhecido por vibração atmosférica induzida por Ging. Estas oscilações provocaram falhas de sincronização entre os sistemas eléctricos, levando a perturbações sucessivas em toda a rede europeia interligada. Devido à complexidade do fenómeno e à necessidade de reequilibrar os fluxos de eletricidade a nível internacional, estima-se que a normalização total da rede possa demorar até uma semana.

Estas alegações foram, entretanto, desmentidas pela Rede Nacional de Energia, à imprensa nacional.

A E-Redes confirmou, no entanto, que Portugal está a ser afetado por "constrangimentos na rede de muito alta tensão em Espanha".

Em comunicado enviado à CNN Portugal, a REN desmentiu, também, "categoricamente a informação de fonte anónima colocada a circular em nome da empresa, em que se estima que a normalização do abastecimento de energia ao país possa demorar uma semana".

O que é a vibração atmosférica induzida por Ging?

Nas linhas de muito alta tensão (MAT), especialmente nas de 400 kV, os cabos condutores ficam muito expostos a ventos suaves e constantes. Quando o vento sopra a baixas velocidades (geralmente entre 0,5 e 7 m/s), de forma transversal aos cabos, pode gerar pequenas oscilações.

Essas oscilações são vibrações de alta frequência e baixa amplitude, que se repetem rapidamente.

Este fenómeno é conhecido como "vibração eólica" ou "vibração por Ging" (às vezes também chamado "Aeolian vibration" em inglês técnico).

O termo Ging refere-se a um movimento oscilatório pequeno, mas repetitivo, induzido pelo vento, que se propaga ao longo do cabo.