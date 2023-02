Recluso usou corda de lençóis para apanhar telemóveis e TV pirata

Apesar de todo o controlo e limitações, às vezes nos estabelecimentos prisionais acontecem situações "estranhas". Segundo um comunicado do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), um recluso terá usado uma corda de lençóis para apanhar telemóveis e TV pirata.

O recluso foi apanhado pelas câmaras de CCTV do Estabelecimento Prisional de Alcoentre.

Tudo aconteceu na cadeia de Alcoentre (Oeiras), quando um recluso foi apanhado na posse de 41 telemóveis, uma faca e Pen com software pirata para ver canais de televisão codificados.

Segundo um comunicado do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP)...

As imagens das câmaras de CCTV do Estabelecimento Prisional de Alcoentre não deixam qualquer dúvida: o recluso que foi apanhado pelos guardas prisionais durante a madrugada num recinto exterior daquela cadeia, na posse de 41 telemóveis, conseguiu passar por entre o gradeamento da cela, durante a madrugada do último domingo

Ainda segundo o SNCGP...

todas as celas, de todas as alas, encontravam-se devidamente fechadas, tendo os guardas dado integral cumprimento ao protocolo de segurança habitual. Não houve qualquer falha nem negligência dos guardas prisionais, que apesar da escassez de recursos materiais e humanos, responderam com prontidão, repondo a normalidade e a ordem no estabelecimento prisional, reportando a situação a quem de direito