Descubra quais os discos HDD que mais falharam em 2022

Já aqui temos falado algumas vezes sobre os discos HDD e SSD e na nossa mais recente questão semanal os resultados mostram que 87% dos leitores consideram que os SSDs são a melhor escolha atualmente.

Recentemente foi revelado um relatório que mostra quais as marcas de discos rígidos HDDs que mais falharam no ano passado de 2022. Vamos então conhecê-las.

Quais as marcas de HDDs que mais falharam em 2022?

Apesar de os discos rígidos serem resistentes, conseguindo durar por vários anos, também apresentam algumas falhas. Contudo, há algumas marcas que apresentam uma taxa de falhas superior a outras e de acordo com os últimos dados relativos às taxas de falhas do segundo trimestre de 2022, alguns modelos apresentaram erros na ordem dos 5% e outros de 1%.

Assim, o canal Backblaze revelou agora em 2023 a lista atualizada dos discos rígidos com as maiores taxas de falhas de 2022. Em agosto de 2022, a Seagate era a marca de discos HDD com mais falhas, sendo que a maior taxa recaía sobre o modelo Seagate ST14000NM0138 de 14 TB na ordem dos 5,64%.

A lista anual mostra que a Seagate continua a ser a marca com as maiores falhas nos discos HDD em 2022, exatamente com o mesmo modelo ST14000NM138, com uma taxa geral ao longo do ano de 5,70%. Em segundo lugar temos a marca HGST com o modelo HUH728080ALE604 com 8 TB com uma taxa de 5,27%. Já o terceiro lugar foi ocupado também pela Seagate com o modelo ST12000NM0007 com 12 TB e uma taxa de falhas de 4,75%.

Da lista, os modelos com as menores taxas de falhas são o Seagate ST8000NM000A de 8 TB (taxa de 0%), seguido do Western Digital WUH721816ALE6LO com 16 TB (taxa de 0,12%) e por fim o Western Digital WUH721414ALE6L4 de 14 TB, também com uma taxa de 0,12%.

Ao todo foram analisados 230.921 discos rígidos ao longo do ano de 2022 divididos por 29 modelos de HDD diferentes.