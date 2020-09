Preso é apanhado com 8 telemóveis, carregadores, cabos e chips no ânus

Não, não são fake news e esta não é a primeira vez que acontecem situações deste tipo. Em 2019, um recluso de uma cadeia portuguesa foi apanhado, no regresso de uma saída precária, com sete telemóveis e uma pequena quantidade de droga no ânus.

O caso que contamos hoje é de um recluso que foi apanhado com 8 telemóveis, carregadores, cabos e chips no ânus.

Preso expeliu sozinho os telemóveis, carregadores, cabos e chips

De acordo com informações da Globo, o recluso foi apanhado em flagrante com 8 telemóveis, carregadores, cabos e chips no ânus. O sujeito conseguiu expelir os objetos sozinho e não necessitou de qualquer atendimento médico. Os materiais foram identificados após “inspeção eletrónica” ao corpo do recluso.

O raio-X mostra os objetos no corpo do indivíduo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), a descoberta do caso aconteceu durante o procedimento de entrada na prisão. O caso aconteceu na última sexta-feira, dia 18.

Os guardas prisionais identificaram um “comportamento suspeito” no homem, que estava num grupo de recém-chegado ao local. Após uma revista, o recluso foi submetido a uma inspeção eletrónica, sendo que o scanner corporal revelou a presença de alguns (muitos) objetos.

Após a deteção do material, o homem confessou que transportava materiais que seriam entregues a presos daquela unidade. O material estava protegido por balões e fitas isolante. Às autoridades policiais, o recluso confessou que ia receber uma quantia em dinheiro caso conseguisse fazer a entrega. O homem foi encaminhado para a ala destinada ao isolamento, como medida de prevenção contra o novo coronavírus (COVID-19).