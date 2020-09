Revelada a Night City de Cyberpunk 2077

Tal como já aqui mostrámos, a CD Projekt RED tem vindo a fazer um grande esforço em manter Cyberpunk 2077 bem presente na memória dos jogadores.

O desenvolvimento do jogo, apesar de já longo e já ter sofrido alguns atrasos, está no bom caminho e recentemente recebeu um novo vídeo, no Night City Wire.

Não nos cansamos de dizer! Cyberpunk 2077 tem todo o potencial para ser um dos jogos do ano.

Esta aventura futurista decorre na Night City, que se trata de uma cidade cosmopolita dominada pela sede de poder, pelo glamour e pelas modificações corporais.

Na mais recente transmissão do Night City Wire, ficámos a conhecer um pouco mais sobre os diferentes distritos de Night City e as fações que os controlam. Podem ver o vídeo de seguida:

A busca pelo Santo Graal dos tempos modernos

Night City é uma cidade gigantesca e encontra-se dividida em muitas zonas distintas. É uma cidade violenta, na qual o nosso personagem, V, terá de saber lidar com as várias fações existentes em cada zona.

Existe um mito em Night City, o da existência de um implante que dá vida eterna. É o Santo Graal desses tempos futuristas de Cyberpunk 2077 e V, que é um mercenário fora-da-lei tem uma missão: encontrar esse implante da imortalidade.

Ao longo da aventura, poderemos equipar o nosso personagem com múltiplas personalizações, tanto ao nível estético através de novos implantes e habilidades. Será um jogo vivo e dinâmico, onde V terá de saber adaptar-se às constantes mudanças que ocorrem no seu redor.

Requisitos PC:

Entretanto, também já foram revelados os requisitos mínimos para correr Cyberpunk 2077 nos PCs:

OS: 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 10 DirectX Version: DirectX 12 Processor: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310 Memory: 8 GB Graphics Card: Nvidia GeForce GTX 780 3 GB or AMD Radeon RX 470 Storage: HDD (70 GB, SSD recommended)

Cyberpunk 2077 será lançado em 19 de novembro de 2020, para PC, Xbox One e PlayStation 4, com a versão para Google Stadia ainda sem data concreta.

O jogo também poderá ser jogado nas consolas Xbox Series X e PlayStation 5, quando disponíveis. Isto, pois será lançada uma atualização gratuita para Cyberpunk 2077, aproveitando todas as vantagens de hardware de última geração, estará disponível para proprietários das versões Xbox One e PlayStation 4, respetivamente.