O preço dos combustíveis tem sofrido muito nos últimos meses com variações de preço que se refletem diretamente no consumidor final, não só no momento de abastecer o carro, mas nas compras simples do dia-a-dia.

Estão agora a ser anunciados novos aumentos. A gasolina poderá subir mesmo 14 cêntimos.

Na passada segunda-feira, os líderes europeus estiveram reunidos para chegar a um acordo de embargo ao petróleo russo que chega à Europa por via marítima. Ora, a decisão da UE não tardou em refletir-se no preço do petróleo, que disparou para os 124 dólares por barril.

Segundo o que foi avançado desde logo por Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, esta decisão afetaria, no imediato, 75% das importações, mas o objetivo é que veja a subir até aos 90% até ao final do ano.

Este acordo teve uma fase complexa de negociação, mas o embargo acabou por ser aprovado. No entanto, Hungria, República Checa e a Eslováquia, ficam de fora deste acordo, por serem países mais dependentes da Rússia. Assim, vão poder continuar importar petróleo russo sem restrições até serem encontradas alternativas.

Preços dos combustíveis aumentam em Portugal

Ora, face ao aumento do preço do petróleo, mais uma vez com efeitos quase imediatos, os preços dos combustíveis em Portugal vão aumentar. As previsões apontam para uma subida do preço da gasolina de 14 cêntimos. O preço do gasóleo deverá aumentar 12 cêntimos, já na próxima segunda-feira.

Ainda assim, o valor poderá ser minimizado com o mecanismo de ajuste do valor do ISP por parte fo governo, que é calculado semanalmente.