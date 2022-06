Uma das melhores VPN, a NordVPN, agora traz Proteção contra ameaças, nomeadamente, antimalware e outros, agregado ao seu serviço base. Assim, como a marca lhe apelida, a Threat Protection, que fornece uma camada adicional de segurança e é essencialmente um passo para além da «normal» proteção de VPN.

Então, pelo facto de ter sido adicionada uma camada extra de proteção, a marca decidiu promover a sua inovação e lançar uma campanha que traz não só a segurança habitual de uma VPN bem como a proteção extra antimalware. Conheça um dos serviços mais rápidos e com qualidade do mercado.

O que é a Threat Protection ou Proteção contra ameaças da NordVPN?

No fundo, a Threat Protection ou Proteção contra ameaças é mais recente funcionalidade desenvolvida pela NordVPN que, como indica o nome, fornece uma camada adicional de segurança e é essencialmente um passo além do serviço comum de VPN.

Na verdade, a Threat Protection foi pensada para se destinar a proporcionar uma navegação mais segura através do bloqueio malware e de websites maliciosos, anúncios e localizadores (trackers), assim como ficheiros de identificação infetados com malware.

De momento, os utilizadores que possuam uma subscrição da NordVPN podem ativar este serviço seja em Windows ou em Mac, sendo ainda compatível com os browsers de Internet Chrome, Firefox, Safari e Edge.

Relatórios semanais

Sobretudo, a Threat Protection irá gerar, para manter o utilizador sempre atualizado, relatórios de 7 dias com informação sobre:

Malware,

Localizadores (trackers) bloqueados,

Websites,

Anúncios,

Ficheiros maliciosos que tenham sido identificados.

Mas, como funciona a Threat Protection?

Em seguida, explicamos com funciona este bloqueio contra ameaças ou Threat Protection. Então, em termos básicos este sistema impede os utilizadores de visitas acidentais a websites maliciosos e analisa para segurança contra malware os ficheiros descarregados, eliminando de imediato os perigosos antes de estes poderem fazer quaisquer danos.

Em segundo, a Threat Protection atua com pesquisas de análise profundas em todos os ficheiros executáveis que tenham até 20 MB de tamanho. No entanto, é importante frisar que ficheiros como PDF ou DOC, que poderão conter dados pessoais, não serão analisados.

Simultaneamente, alguns ficheiros em unidades USB podem também ser analisados no caso dos utilizadores do Windows mas caso apenas se forem descarregados da Internet.

Depois, chega a questão dos localizadores ou trackers. A Threat Protection promove a sua capacidade máxima contra estas ameaças e bloqueia-os de recolher informação privada.

Ao mesmo tempo, a sua ação extende-se aos anúncios e publicidades. A Threat Protection consegue bloquear anúncios intrusivos, tais como os famosos popups, que além de abusivos, podem ser ao mesmo tempo irritantes.

Em boa verdade, este novo sistema, vai manter o utilizador comum sempre com uma camada de proteção extra enquanto utilizar a sua VPN que já de si garante um IP anónimo, a possibilidade de utilizar servidores em diferentes partes do mundo, etc. Ressalve-se que, esteja ou não a VPN ativa, o sistema ira estar atento na mesma.

Preciso da Proteção contra ameaças e de uma VPN?

É certo que a maioria das pessoas que usa uma VPN fá-lo para manter a segurança online e proteger os seus dados contra bisbilhoteiros e cibercriminosos. Contudo, a Proteção contra ameaças vai mais longe. Protege-o e aos seus dispositivos contra localizadores, sites prejudiciais, ficheiros infetados e anúncios intrusivos e maliciosos.

Mas tanta qualidade, a que preço?

Seja como for, a pergunta é legítima. Mas se tenha mais serviço do que apenas uma regular VPN, quanto é que isso me vai custar a mais?

A resposta é simples: a NordVPN decidiu incluir este serviço nos planos base de subscrição sem qualquer incremento, lançando inclusive uma promoção.

Logo temos planos de subscrição para todas as necessidades que vão desde 1 mês, 1 ano e 2 anos. Há também um plano de 30 dias sem risco, com total reembolso.

Ora vejamos:

Neste momento, uma subscrição de 1 mês custa 10,49EUR/mês,

Assinatura de 1 ano tem um desconto de 39% com um total de 52,68EUR ou 4,39EUR/mês,

Subscrição de 2 anos é atualmente a melhor oferta de valor, com 60% de desconto fica a 2.89EUR/mês com um total de 69.63EUR por dois anos. Verifique aqui.

Ao celebrar o seu 10.º aniversário a NordVPN está apresenta estes descontos extra e deixa em cima da mesa uma grande oportunidade, pelo menos na nossa opinião.

Dúvidas sobre qual VPN escolher em 2022?

Em resumo, para quem ainda tem dúvidas sobre qual das melhores VPN do mercado, fica abaixo um quadro demonstrativo: