Há boas notícias sobre o preço da eletricidade. Depois do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia as notícias não são boas. Além de tudo o que está a acontecer no terreno na Ucrânia, o preço dos combustíveis disparou assim como o valor dos cereais.

O preço da eletricidade tem vindo também a subir, mas o preço da eletricidade no mercado ibérico deverá cair 23% já amanhã.

Preço da eletricidade deverá fixar-se nos 284,58 euros por MWh

Desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o preço da eletricidade tem vindo a progredir, tendo atingido um recorde histórico no passado dia 8 de março.

O preço da eletricidade no mercado ibérico deverá cair, já esta sexta-feira, 23%, face a esta quinta-feira, fixando-se, pela primeira vez desde 02 de março, abaixo dos 300 euros por megawatt-hora (MWh). Segundo dados do Operador do Mercado Ibérico da Eletricidade (OMIE), esta sexta-feira, o preço vai fixar-se em 284,58 euros por MWh.

De relembrar que o valor continua muito elevado tendo em conta o atingido no período homólogo, que foi de 40,16 MWh. Até agora, o preço médio mensal esteve nos 386,66 euros por MWh, um aumento de 54,14% face à média de dezembro, o mês mais caro.

Os preços no mercado grossista também vão ceder nos principais países europeus, exceto em Itália, onde vai custar, em média, 371,49 euros por MWh. No Reino Unido serão pagos 307,90 euros por MWh, em França 278,65 euros por MWh, em Portugal 284,58 euros por MWh e na Alemanha 80,44 euros por MWh.

A criação do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), a 1 de julho de 2007, resultou de um processo de cooperação desenvolvido pelos Governos de Portugal e de Espanha com o objetivo da integração dos sistemas elétricos dos dois países.

O processo de harmonização e desenvolvimento do quadro do MIBEL tem como objetivo beneficiar os consumidores ibéricos, na medida em que permite que adquiram energia em regime de livre concorrência a qualquer produtor ou comercializador que atue em Portugal ou Espanha, e assegurar o acesso de todos os agentes ao mercado em condições de igualdade de tratamento, transparência e de objetividade, num quadro jurídico estável e em linha com a legislação e regulamentação europeia.