Preço da eletricidade aumenta já hoje! Saiba quanto…

Com tantos aumentos, é normal questionarmos onde é que isto vai parar. Depois de semanas com aumentos nos combustíveis, chega agora um aumento na eletricidade que vai afetar Portugal e Espanha.

Esta subida deve-se aos preços do último leilão de gás no mercado grossista, tendo em conta o mecanismo ibérico.

Eletricidade em Portugal e Espanha vai aumentar 35%

A eletricidade em Portugal e Espanha vai aumentar 35% já esta terça-feira, para 365,33 euros o megawatt por hora. Este é valor mais elevado desde 10 de março, dias depois da invasão russa da Ucrânia, e o sexto mais caro de sempre, segundo dados oficiais.

Os valores a praticar esta terça-feira no mercado ibérico (MIBEL) são de 182,93 euros ao qual acresce o custo do ajuste, que ascende a 182,40 euros. Assim, o custo final atinge os 365,33 euros, sendo os custos do ajuste responsáveis por praticamente metade desse valor.

Apesar da subida de 35% do preço de eletricidade na Península Ibérica, esta terça-feira, segundo os operadores dos mercados ibéricos elétrico e do gás (OMIE e Mibgas) os consumidores poderiam pagar ainda mais cerca de 110 euros pelo MWh (476,77 euros por MWh) se não existisse o mecanismo ibérico, que está em vigor desde 15 de junho.

De referir também que entre 01 de janeiro e 15 de agosto, a produção de eletricidade em centrais hidráulicas em Espanha registou o valor mais baixo desde 1992 e foi metade da média anual para estes meses do ano.

No ano passado, por exemplo, as centrais hidroelétricas espanholas tinham gerado o dobro de energia do que aconteceu este ano (22.6000 gigawatts por hora contra 11.400 este ano), segundo dados oficiais publicados hoje pelo jornal El Pais.

Nas últimas duas semanas, o consumo de eletricidade em Espanha tem diminuído, tanto em comparação com o mesmo período de 2021 como em relação às semanas anteriores, coincidindo com a entrada em vigor de "medidas urgentes" de poupança aprovadas pelo Governo espanhol.