Sony é processada em 5 mil milhões de libras por práticas anticompetitivas na PS Store

Nem sempre as grandes empresas vêm acompanhadas de novidades positivas. E também são muito comuns as notícias menos boas sobre as gigantes do mundo tecnológico.

E o mais recente nome envolvido em polémica é a Sony que foi agora processada no Reino Unido em 5 mil milhões de libras por práticas anticompetitivas na PlayStation Store.

Sony processada por práticas anticompetitivas

De acordo com as mais recentes informações, foi aberto um processo contra a Sony no Reino Unido por alegadas práticas anticompetitivas por parte da empresa japonesa. Segundo as acusações, estas práticas estariam a ser realizadas através da PlayStation Store. Como tal, é exigido que a empresa das populares consolas pague um total de 5 mil milhões de libras, cerca de 6 mil milhões de euros numa conversão direta à taxa atual.

Alex Neil, ex-diretor da Which UK, entidade que ajuda os consumidores a comprar produtos de forma consciente, foi o responsável pela abertura deste processo no Tribunal da Concorrência da região na semana passada.

Neil explica que a empresa japonesa está a abusar do seu poder no mercado para cobrar valores excessivos aos consumidores e impor condições consideradas como injustas aos programadores que pretendem criar jogos na sua loja. Ou seja, ao ficar com um total de 30% de todos os produtos vendidos, a Sony está assim a levar os programadores a aumentar o preço cobrado pelos seus jogos, o que, consequentemente, prejudica os consumidores.

A ação pode levar a Sony a compensar financeiramente todas as pessoas que fizaram uma compra na PSN desde o dia 19 de agosto de 2016. Portanto, tal envolve cerca de 9 milhões de pessoas, o que leva então a que a multa seja de 5 mil milhões de libras.

No entanto, o processo apenas envolve a Sony, e não outros nomes com práticas idênticas, como a Apple ou Microsoft. Numa declaração, Neil indica que "chegou a hora da Sony PlayStation" e que as suas ações pretendem representar milhões de pessoas do Reino Unido que foram forçadas a pagar valores indevidos. O ex-diretor acrescenta ainda que:

Os jogos agora são a maior indústria do entretenimento no Reino Unido, à frente da TV, vídeos e músicas e muitas pessoas vulneráveis dependem deles para ter comunidades e ligações. As ações da Sony estão a custar a milhões de pessoas que não podem pagar por isso, particularmente quando estamos no meio de uma crise de custo de vida e a carteira do consumidor está a ser exprimida como nunca.

Neil também criou o site PlayStation You Owe Us o qual pretente reunir evidências sobre a Sony e servir como pressão pública.