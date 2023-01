Passagem de Ano: Ucrânia abateu 45 drones explosivos russos

Os drones têm sido usados como autênticas armas de guerra. O ano de 2022 já se foi e o ano de 2023 já leva algumas horas, no entanto, apesar das mudanças, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia mantém-se e não há um "fim à vista".

Durante a passagem de ano, Kiev diz ter abatido 45 drones russos.

Drones Shahed [armadilhados com explosivos]

Enquanto muitos de nós festejavam a passagem para um novo ano, na Ucrânia a defesa do país continua. A Força Aérea ucraniana afirmou hoje que abateu 45 drones explosivos (13 abatidos ainda em 2022 e 32 em 2023) num ataque lançado pelas forças russas durante a noite de passagem do ano.

Durante a noite de 31 de dezembro de 2022 para 01 de janeiro de 2023, as forças ocupantes russas atacaram a Ucrânia com ‘drones’ ‘kamikazes’ [armadilhados com explosivos] Shahed, de fabrico iraniano

afirmou a Força Aérea das Forças Armadas ucranianas, num comunicado publicado na rede Telegram e divulgado pela agência de notícias Ukrinform.

A embaixadora americana na Ucrânia, Bridget Brink, classificou o ataque noturno de Moscovo de “cobarde”, revela a Lusa. Moscovo tem adotado a tática de atingir centrais de produção de energia, entre outros alvos, com recurso a drones explosivos.

A ofensiva militar russa na Ucrânia foi lançada em 24 de fevereiro pela “necessidade de ‘desnazificar’ e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia”, como justificou o Presidente russo, Vladimir Putin.

A guerra, que já dura há mais de 10 meses, foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

O Shahed-136 (ou Geranium-2, como é designado na Rússia) é um moderno drone desenvolvido pela indústria iraniana. Estes drones são produzidos com o objetivo de neutralizar alvos terrestres à distância. As primeiras imagens divulgadas desta "arma de guerra" apareceram em dezembro de 2021. Com apenas 3,5 metros de comprimento e 2,5 metros de envergadura, este modelo de drones não tem capacidade de descolar de uma pista. Nesse sentido, este tipo de drone é lançado de uma plataforma com até cinco aeronaves que pode ser transportada por camiões.