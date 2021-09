Parques eólicos espanhóis em risco de fechar! Saiba porque…

Os países têm apostado forte na produção de "energia verde", proveniente parques eólicos. O investimento tem sido enorme e o retorno não é propriamente algo imediato.

Em Espanha surgem agora notícias que os parques eólicos podem vir a fechar. A culpa é da nova taxa sobre produtores de eletricidade.

De acordo com a Wind Europe, a nova taxa sobre os produtores de eletricidade em Espanha pode levar ao encerramento de parques eólicos no nosso país vizinho. Além disso, a Wind Europe lança um alerta para o possível desinvestimento nesta área.

A nova taxa foi introduzida recentemente pelo Governo de Pedro Sanchéz e o objetivo é cortar a remuneração dos produtores de eletricidade que não emitem dióxido de carbono (CO2), em montante equivalente ao alegado benefício extra que esses produtores estão a ter por venderem a sua energia no mercado diário ao mesmo preço das centrais alimentadas a gás natural, revela o Expresso.

O Governo espanhol argumenta que os preços elevados do gás fizeram subir os preços da eletricidade. Assim, como os parques eólicos não têm de comprar gás, estão a auferir "lucros inesperados".

A nova medida impõe encargos de 40-80 euros/ MWh. Um parque eólico com receitas fixas a longo prazo de 35€ / MWh perderá agora dinheiro por cada MWh que produzir. Resultado 1: muitos parques eólicos vão fechar entretanto.

E quem pensa em investir em novos parques eólicos na Espanha agora pensará duas vezes. Resultado 2: a medida prejudica as perspetivas de novos investimentos em energia eólica na Espanha.

Esses 2 impactos diretos minam diretamente o Acordo Verde da UE. Este último requer 30 GW (gigawatts) de novos parques eólicos a serem construídos todos os anos até 2030. A UE está atualmente a construir 15 GW por ano.

Segundo a Wind Europe...

o vento e outras energias renováveis são afetados mas as centrais fósseis não o são, o que incentiva a geração fóssil - ao contrário dos objetivos do "Green Deal" e do princípio do "poluidor-pagador"