OutSystems: Um unicórnio de origem portuguesa que não para de crescer

Fundada em 2001 em Lisboa, a OutSystems nasceu com o objetivo de se transformar numa plataforma “low code” de referência.

Ao longo dos anos, esta empresa foi ganhando dimensão e relevância internacional e hoje é verdadeiramente um caso de sucesso.

Desde há muito que Portugal é conhecido por ser um país capaz de gerar talentos na área da tecnologia. Contudo, a maioria dos trabalhadores especializados acabam por ser recrutados por empresas estrangeiras. Assim, o talento dos profissionais portugueses acaba por ser direcionado para fora, e muitas vezes não tem oportunidade de desenvolver a sua criatividade. Mas em alguns casos, como o da OutSystems, é possível demonstrar que em Portugal existe talento para desenvolver projetos de dimensão mundial.

Atualmente, a OutSystems já não é apenas uma empresa portuguesa. O seu conceito expandiu-se e hoje possui escritórios em países como os Estados Unidos da América, Países Baixos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Austrália, Índia, Malásia, Hong Kong e Emirados Unidos. Por outras palavras, o mundo está a ser conquistado por esta nova forma de programar.

O conceito da OutSystems

O principal motivo do sucesso da OutSystems é a facilidade de utilização do seu produto. Todos os anos, esta empresa procura se reinventar, por forma a manter-se na linha da frente, no competitivo mercado tecnológico. A plataforma atualmente utilizada pela empresa é designada por RAD (Rapid Application Delivery). A partir deste IDE, designado por Service Studio, é possível gerar código .Net e Java sem ser necessário ter qualquer conhecimento prévio sobre estas linguagens. Também é possível fazer queries SQL sem escrever uma linha de código.

Por forma a garantir que os projetos desenvolvidos na plataforma não esquecem a vertente mobile, algo essencial numa sociedade cada vez mais móvel e dinâmica, é disponibilizado um conjunto de funções agrupadas numa solução designada “OutSystems Now”.

Através dessa função é possível aceder à API Cordova, que oferece acesso às funcionalidades mais relevantes dos dispositivos móveis, incluindo a câmara fotográfica, geolocalização, leitor de QR code, calendário e lista de contactos.

Adicionalmente, a plataforma conta ainda com a funcionalidade Silk, para garantir que as aplicações desenvolvidas são responsivas.

Em resumo, a OutSystems oferece uma plataforma de desenvolvimento capaz de cobrir as áreas essenciais, mas distinguindo-se pela facilidade de aprendizagem e de integração. Desenvolver um projeto com esta plataforma é substancialmente mais rápido, do que recorrendo a linguagens de programação “puras”, o que permite que as empresas obtenham um retorno rápido do seu investimento nesta tecnologia.

Empresas que aderiram a esta tecnologia

Entre as empresas que utilizam a plataforma da OutSystems encontram-se nomes de peso no tecido económico internacional. Alguns dos clientes da tecnológica portuguesa são Allegro, Santander, Humana, Medtronic, Deloitte e Schneider Electric.

Recorrendo ao desenvolvimento de aplicações low code, as empresas conseguem acelerar os seus projetos de transformação digital e conseguem entregar soluções mais rapidamente.

A agência de SEO AWISEE colabora regulamente em projetos de websites desenvolvidos com o recurso à plataforma de OutSystems e destaca a facilidade que existe em utilizar as diversas ferramentas de otimização.

Aspetos como URL amigáveis, priorização de URLs, regras de redirecionamento, URLs personalizáveis, títulos dinâmicos nas páginas e melhorias de conteúdo são facilmente manipuláveis através da plataforma, contribuindo para um trabalho de otimização mais rápido e consistente.

Um estudo elaborado pela Forrester Consulting, apresentado em junho de 2022, mostrou que as empresas que aderiram à plataforma da OutSystems conseguiram pagar o investimento realizado em cerca de 6 meses, obtendo depois um retorno superior a 500% ao longo dos três anos seguintes.

Os resultados demonstram ainda que a adoção desta tecnologia permite gerar um contributo líquido para a produtividade das empresas. Adicionalmente, outros pontos positivos detetados incluem um maior nível de segurança e menos bugs. As poupanças estimadas nos projetos foram de entre 25 a 50%. No primeiro ano de um projeto, estima-se que seja possível poupar cerca de metade do tempo de desenvolvimento.