Operação Bluetooth: Polícia apreende dezenas de colunas de som

Durante as últimas cinco semanas, a Polícia Municipal (PM) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto apreenderam 35 colunas de som que estariam a ser usadas na via pública pelos notívagos.

Apreendidas 35 colunas Bluetooth de várias dimensões

A “Operação Bluetooth” pretendeu responder ao aumento da perturbação sonora que tem caraterizado a zona da “Movida” na cidade, em desrespeito pela Lei do Ruído e violando o direito ao descanso. Segundo o comunicado, as colunas fiscalizadas têm diferentes dimensões, sendo que o maior aparelho, apreendido no feriado do dia 1 de novembro, tem cerca de 1,40 metros de altura e um peso aproximado de 20 quilos.

Entre elas, têm em comum o facto de poderem ser controladas à distância, e mesmo ser emparelhadas entre si, aumentando a potência do som, o que dá origem ao nome da “Operação Bluetooth”.

A cada coluna apreendida corresponde um processo contraordenacional e uma coima que pode ir dos 150 aos 220 euros. No limite, o equipamento pode ser declarado perdido a favor do Município. “Isto é, nitidamente, uma atividade que não compensa”, sublinha o comandante da PM.

António Leitão da Silva, comandante da Polícia Municipal, recorda que, desde agosto, chegaram à Polícia Municipal “mais de 350 reclamações” por parte da população face ao ruído na via pública, lembrando que “as atividades ruidosas com utilização deste tipo de equipamento só acontecem entre as 9 e as 22 horas e mediante licenciamento da câmara municipal”. O comandante da PM assegura que a operação “não é isolada e terá a continuidade que for exigida” e visa “devolver a tranquilidade a todos”.

Ainda relativamente à segurança, o presidente da Câmara do Porto referiu que está a decorrer um processo para a instalação de um sistema de videovigilância em algumas zonas da cidade. Ao todo, deverão ser instaladas cerca de duas centenas de câmaras de vigilância na cidade do Porto, um investimento assumido pelo Município na ordem dos quatro milhões de euros.