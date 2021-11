Questão: Qual a sua opinião sobre o novo sistema operativo Windows 11?

Finalmente a Microsoft lançou o seu tão aguardado Windows 11. O novo sistema operativo trouxe a lufada de ar fresco há já muito esperada nos sistemas operativos da empresa de Redmond.

No entanto, as opiniões dividem-se sobre esta nova aposta da Microsoft. Neste sentido, na nossa questão desta semana queremos que nos diga qual é a sua opinião sobre o novo sistema operativo Windows 11. Participe!

Qual a sua opinião sobre o novo sistema operativo Windows 11?

Depois de muitas informações que elevaram a expetativas dos utilizadores, finalmente a Microsoft lançou o seu novo Windows 11 no dia 4 de outubro, um dia antes do esperado. Uma das grandes mudanças é, sem dúvida, a nova interface e a nova imagem que a empresa de Redmond construir para este sistema operativo.

Mas o Windows 11 não é um sistema que qualquer máquina possa receber. Pelo contrário. Desta vez a Microsoft definiu requisitos mais apertados e específicos, sendo que dois deles, a presença do TPM 2.0 e do Secure Boot, limitam o acesso ao Windows 11 a uma grande quantidade de computadores.

Outro ponto em destaque é a integração total do novo sistema operativo com o Android. Desta forma, o Windows 11 poderá correr diretamente aplicações do sistema móvel da Google. Mas há muito mais para descobrir e explorar no novo sistema da Microsoft.

Para verificar a compatibilidade da sua máquina com o Windows 11, deve utilizar a aplicação Verificação do Estado de Funcionamento do PC. Conheça os requisitos. Caso o seu computador seja compatível, pode ir às Definições > Atualizações e Segurança e instalar o novo sistema.

Caso já tenha testado e explorado o novo Windows 11, participe então na nossa questão semanal.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Qual a sua opinião sobre o novo Windows 11? O melhor sistema operativo lançado até ao momento.

Está bom, mas podia ser melhor.

Nada de especial, esperava bem mais da Microsoft.

