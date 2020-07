Ocorrências Ativas: Incêndios, acidentes e meteorologia adversa em Portugal

Através dos meios de comunicação e tecnológicos hoje facilmente sabemos o que se passa em Portugal. Além dos sites oficias das entidades nacionais, que nem sempre são os melhores para consultar informações sobre ocorrências, existem sites de terceiros que apresentam os dados de uma forma mais fácil de interpretar.

Se quiser saber quais as Ocorrências Ativas em Portugal tem de visitar este site.

Veja todas as ocorrências de Portugal

O site ocorrenciasativas.pt nasceu em 2012 com o intuito de informar a população das ocorrências ativas de incêndios, acidentes e meteorologia adversa, de Norte a Sul do país. Tendo como fonte os dados entidades nacionais, este site apresenta sempre informação atualizada e usa tecnologias como o OpenStreetMap para apresentação das informações num mapa.

Através da interface inicial podemos ver a data ddas situações que acontecem em Portugal, localidade, concelho e distrito onde a mesma aconteceu. É ainda possível ver a natureza da ocorrência, estado operacionais e meios no terreno.

Carregando em cada uma das ocorrências, podemos ver num mapa a localização da mesma, que tipo de ocorrência é, o estado e saber também quais os meios envolvidos. Podemos ainda filtrar por tipo de ocorrência e também pelo seu estado.

Toda a informação sobre as ocorrências é proveniente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O risco de incêndio, avisos meteorológicos e mapa de vento são obtidos através do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA). A camada de radar meteorológico é fornecida pelo site Rain Viewer.

As ocorrências podem também ser acompanhadas através do Telegram. A equipa deste site é composta por 15 voluntários distribuídos de Norte a Sul do território Continental, Arquipélagos da Madeira e dos Açores.

