Apesar de não ser proibido viajar para fazer férias ou mesmo para trabalhar, o que é certo é que a COVID-19 veio mudar os planos de muita gente, que hoje opta por ficar em casa ou por fazer passeios mais curtos.

Mas se está com saudades de conduzir por esse mundo fora e sintonizar o rádio nas rádios locais, então temos solução.

O verão é, por norma, sinónimo de viagens e de férias por esse mundo fora. No entanto, à procura daquilo que se chama de “novo normal”, o mundo anda a tentar encontrar a melhor forma de meter a economia e o turismo a funcionar. Ainda assim, este ano, muitos estão a optar ficar por casa e por fazer passeios mais curtos.

O que é certo é que para quem tem ânsia de viajar e de conhecer mundo, estes estão a ser tempos difíceis.

A tecnologia e a Internet estão constantemente a proporcionar experiências que nos fazem viajar e esta que hoje apresentamos é mais um bom exemplo.

Viaje pelo mundo, ouça a rádio local… em frente ao computador

A dica é: instale-se, coloque os auriculares e deixe-se levar nesta viagem.

Através da plataforma Drive & Listen vai poder andar à boleia de um carro pelas ruas das principais cidades do mundo.

Ao mesmo tempo que a viagem decorre, vai poder ouvir o som do carro na estrada, as buzinas e o trânsito à sua volta. Além disso, terá um rádio que poderá sintonizar no posto local que melhor música estiver a passar.

A plataforma é gratuita, e neste contexto de viagem, poderá pagar um café ao seu criador, para que sejam adicionadas mais viagens. Concretamente, poderá deixar uma pequena doação no valor mínimo de 4 euros.

Na lista de cidades por onde vai poder viajar encontram-se, por exemplo, Lisboa, Budapeste, Buenos Aires, Madrid, Miami, São Paulo e até Tóquio, entre muitas outras.

Por onde é que vai conduzir neste domingo?