O seu feed do Facebook é uma confusão? Há uma nova aba só para os Amigos

De uma rede social para alguns estudantes até à maior plataforma de socialização do mundo, o Facebook é, ainda hoje, um ponto de encontro. Com milhões de utilizadores fiéis, Mark Zuckerberg decidiu devolver a essência do seu primeiro projeto aos utilizadores, com uma aba dedicada aos Amigos.

Desde a criação do Facebook, Mark Zuckerberg tem feito a sua plataforma crescer, adotando novas formas e agregando outros fins: partilha de fotografias e vídeos, com o Instagram; mensagens, com o Messenger e o WhatsApp...

O ecossistema ao qual deu o nome de Meta, em 2021, compila uma série de redes sociais verdadeiramente completas e, para "mal dos pecados" de muitos, viciantes.

Apesar disso, com a evolução tecnológica, os feeds têm ficado cada vez mais... recheados. Desde publicidade e sugestões de páginas e lojas até conteúdos aleatórios ligados à Inteligência Artificial. Muitas vezes, coisas que os utilizadores não pediram e não fazem questão de ver.

Assim sendo, o mais recente comunicado da Meta pode agradar aos utilizadores do Facebook, especialmente: este ano, Mark Zuckerberg vai testar o regresso das funcionalidades "OG".

Se o seu feed do Facebook está repleto de anúncios aleatórios e publicações recomendadas irrelevantes, uma nova atualização permitir-lhe-á limitar o que vê, cingindo-se às publicações dos seus amigos.

Feed do Facebook ficará menos caótico e "sujo"

Numa nova atualização, a Meta decidiu renovar o separador Amigos do Facebook para mostrar tudo o que é publicado por eles.

Anteriormente, o separador levava o utilizador para os pedidos de amizade pendentes e para uma lista recomendada de pessoas que podia conhecer.

Com a atualização, essa aba mostrará histórias, reels, publicações e atualizações de aniversário de amigos.

O objetivo passa por "tornar mais fácil para as pessoas encontrarem o conteúdo dos seus amigos", segundo a Meta, numa publicação.

Para já, a funcionalidade só está disponível para utilizadores nos Estados Unidos da América e no Canadá.

Contudo, não deverá tardar a chegar a outras regiões, nomeadamente à Europa e Portugal.