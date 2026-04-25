Instagram lança uma aplicação inspirada no Snapchat. Chegou o Instants para todos

A rede social Meta está a gerar ramificações, algo que não é anormal na empresa de Mark Zukerberg. O Instagram está a lançar o Instants, uma nova aplicação para partilhar fotos efémeras com pessoas queridas, semelhante ao Snapchat e ao BeReal.

Enviar fotografias que são apagadas ao fim de 24 horas. Esta é a ideia originalíssima que o Instagram teve para a sua nova aplicação. A app, disponível para iOS e Android, está a ser testada apenas em alguns países selecionados.

Instantâneos efémeros no Snapchat

Com o Instants, o Instagram pretende incentivar interações mais "autênticas". A aplicação não permite selecionar fotos armazenadas na biblioteca do smartphone. Em vez disso, exige que capture uma imagem e a partilhe tal como está, sem opções de edição. A única possibilidade oferecida pela aplicação é adicionar texto.

É um instantâneo da vida real, diretamente inspirado em aplicações como o BeReal e o Snapchat , sem qualquer artifício, bem diferente do que o Instagram oferece na sua aplicação principal. Para reforçar esta sensação de "autenticidade", as fotografias partilhadas com os seus entes queridos no Instants são efémeras.

Só podem ser visualizadas uma vez e desaparecem (por vezes sem serem vistas) ao fim de 24 horas. As imagens partilhadas no Instants podem ser partilhadas com um pequeno círculo de amigos próximos ou com todos os seus seguidores, os mesmos que tem no Instagram. Como se deve imaginar, para utilizar o Instants é necessário ter uma conta no Instagram e, por isso, fazer login através da mesma.

O Instants foi buscar inspiração ao Snapchat

Atualmente, o Instagram está a testar diversas formas de usar a aplicação. Provavelmente, poderá utilizar a aplicação dedicada para enviar as suas fotos efémeras ou aceder diretamente à aplicação através do Instagram, que também integrará o recurso. O Instants ainda está em fase de testes e está disponível oficialmente para download apenas para utilizadores residentes em Espanha e Itália.

Com esta nova aplicação, no entanto, o Instagram chega um pouco atrasado em comparação com concorrentes já estabelecidos como o BeReal e o Snapchat. Mas a plataforma espera, sem dúvida, oferecer aos seus utilizadores um espaço mais autêntico. Há vários meses que a rede social tem sido inundada por anúncios e conteúdos de influenciadores inseridos à força no feed principal, sem possibilidade de escapar, o que não deixa de ter as suas desvantagens.