Uma das grandes novidades do Windows 11 foi a chegada do Android a este sistema. Tal como já acontece com o Linux, também o sistema da Google foi integrado na proposta da Microsoft, para assim dar aos utilizadores acesso a mais apps e a mais funcionalidades.

Como um sistema em desenvolvimento constante, a Microsoft tem agora uma novidade para o Windows 11. O Android 13, a mais recente versão da Google, já está disponível para testes no novo sistema e deverá chegar em breve.

Android 13 chegou ao Windows 11

Tal como tem noutro software, também o WSA (Windows Subsystem for Android) tem um programa Insider. Este funciona de forma paralela ao que existe para o Windows 11 e garante muitas novidades de forma antecipada para serem testadas e avaliadas pelos utilizadores.

No âmbito deste programa, chega agora o Android 13 ao Windows 11 e ao WSA. Esta novidade foi revelada de forma muito silenciosa pela Microsoft, num dos seus canais do GitHub, associado a estes desenvolvimentos da empresa.

As muitas novidades da Microsoft

Com o Android 13, a Microsoft promete que o arranque desta versão será 50% mais rápido. Claro que a somar a isso há mais novidades para garantir que a nova proposta do Windows 11 seja ainda melhor para os utilizadores. A lista das novidades é a seguinte:

Adicionado um novo comando que desliga o WSA para automação

Melhorias na entrada de cliques do rato

Melhorias na estabilidade da área de transferência

Melhorias no redimensionamento das apps

Atualizado para a tecnologia Intel Bridge para Android 13

Melhorias de confiabilidade na abertura de arquivos de media no Windows

Entradas da lista de atalhos para apps que os suportam

Esta novidade chega com a mais recente atualização, marcada com o código 2211.40000.7.0. Caso pretendam testar a nova versão devem aderir ao programa Insider associado, devendo para isso registar-se nesta página da Microsoft.

Deixou muitas marcas ficaram para trás

O mais curioso desta novidade é que a Microsoft consegue bater muitas marcas com a chegada do Android 13 ao Windows 11. Não é uma integração que tenha de interagir com hardware específico, mas ainda assim obrigou a trabalho para o adaptar e a poder estar a correr neste sistema.

Apesar de todo o trabalho já realizado, ainda não existe uma versão final acessível aos utilizadores. Espera-se que o Android 13, neste caso, chegue em breve a todos os utilizadores do Windows 11 e assim garantir à Microsoft mais uma integração importante no seu sistema.