Nova Zelândia acusa o Canadá de espionagem com um drone sobre o treino de futebol

Os Jogos Olímpicos ainda não começaram e já ocorreram várias situações inusitadas. A última partiu do lado da comitiva da Nova Zelândia que acusa o Canadá de ter lançado um drone para eventual espionagem ao treino da equipa de futebol.

Comité Olímpico Canadiano apresentou um pedido de desculpas "sincero"

O Comité Olímpico da Nova Zelândia (CONZ) afirma que a sua equipa de futebol feminino teve a sua sessão de treino interrompida por um drone pilotado por um membro do pessoal da equipa canadiana.

O Canadá, atual campeão olímpico, e a Nova Zelândia - as Football Ferns - defrontam-se no jogo de abertura do torneio, na quinta-feira.

No dia 22 de julho, um drone sobrevoou a sessão de treino da equipa de futebol feminino da Nova Zelândia em St Etienne. Os membros da equipa de apoio comunicaram imediatamente o incidente à polícia, o que levou à detenção do operador do drone, que foi identificado como um membro da equipa de apoio da equipa canadiana de futebol feminino.

Afirmou o CONZ na quarta-feira.

O incidente foi imediatamente comunicado à unidade de integridade do Comité Olímpico Internacional e a equipa canadiana já pediu desculpa e está a investigar o caso, segundo o CONZ.

O CONZ e o futebol neozelandês estão empenhados em defender a integridade e a equidade dos Jogos Olímpicos e estão profundamente chocados e desiludidos com este incidente, que ocorreu apenas três dias antes de as equipas se defrontarem no jogo de abertura de Paris 2024. Neste momento, a principal prioridade do CONZ é apoiar as atletas de futebol feminino da Nova Zelândia e a equipa mais ampla no início da sua campanha.

Refere o comunicado do CONZ.

Espionagem ou falta de bom senso?

O Comité Olímpico do Canadá (COC) disse que foi informado do incidente envolvendo "um membro não credenciado da equipa de apoio do Canada Soccer", acrescentando que está "a rever os próximos passos com o COI, Paris 2024, Canada Soccer e FIFA".

O Comité Olímpico Canadiano defende o fair-play e estamos chocados e desiludidos. Apresentamos as nossas sinceras desculpas ao futebol neozelandês, a todos os jogadores afetados e ao Comité Olímpico da Nova Zelândia.

Declarou o COC em comunicado.

De uma perspetiva técnica, histórias como este pequeno escândalo de possível espionagem não são nenhuma surpresa. Mas para as Olimpíadas, já inundadas de escândalos relacionados com "doping tecnológico" a espionagem por drones é apenas mais um exemplo deprimente de como os humanos conseguem destruir o bom nome das organizações.