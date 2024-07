CrowdStrike enviou cartão-presente de cerca de 9€ aos lesados pela falha informática

Pelo mundo, ainda haverá quem esteja a resolver o rasto de problemas que a falha informática de há uns dias provocou. Para compensar os potenciais estragos e em jeito de pedido de desculpa, a CrowdStrike ofereceu, aos seus parceiros, um cartão-presente de 10 dólares (cerca de 9,20 euros) para usarem na UberEats.

Devido a um bug num software de teste que a CrowdStrike se apressou a disponibilizar, milhões de computadores ficaram inoperáveis, no dia 19 de julho, durante várias horas, prejudicando serviços pelo mundo.

Após admitir que a culpa da falha informática terá sido de um bug, a CrowdStrike parece ter decidido recompensar os lesados. A prenda chegou aos parceiros da empresa em forma de cartão-presente, com cerca de 9 euros para serem usados na UberEats.

A informação foi partilhada pelo TechCrunch, com base no relato de várias pessoas que dizem ter recebido a oferta.

Na terça-feira, uma fonte disse ao órgão de comunicação social que recebeu um e-mail da CrowdStrike a oferecer um cartão-presente, por forma a compensar os parceiros pelo "trabalho adicional que o incidente de 19 de julho causou".

Por isso, enviamos os nossos sinceros agradecimentos e desculpas pelo inconveniente. Para expressar a nossa gratidão, a sua próxima chávena de café ou lanche da noite é por nossa conta!

Dizia o e-mail, de acordo com uma captura de ecrã partilhada pela fonte.

A comunicação foi enviada a partir de um endereço de e-mail da CrowdStrike, em nome de Daniel Bernard, o diretor de negócios da empresa, conforme a captura de ecrã. Segundo uma publicação no X relacionada com o tema, no Reino Unido, a prenda vale 7,75 libras, ou seja, cerca de 9,2 euros, à taxa de câmbio atual.

Cartão-presente também sofreu "bug"

Na quarta-feira, algumas das pessoas que haviam partilhado sobre o cartão-presente disseram que, quando foram resgatar a oferta, receberam uma mensagem de erro a informá-las de que o vale havia sido cancelado.

Segundo confirmado pelo TechCrunch, a página da UberEats forneceu uma mensagem de erro que dizia que o cartão-presente "foi cancelado pela parte emissora e já não é válido".

Apesar desta falha, o porta-voz da CrowdStrike, Kevin Benacci, confirmou o envio dos cartões-presente e informou que "a Uber sinalizou-o como fraude devido à elevada taxa de utilização".

Enviámo-los aos nossos colegas de equipa e parceiros que têm ajudado os clientes nesta situação.

Desde que a falha informática começou, na sexta-feira, a CrowdStrike tem publicado regularmente atualizações sobre os seus esforços para descobrir o que a causou e como pode evitar colapsos futuros.

Toda a CrowdStrike entende a gravidade e o impacto da situação. Nada é mais importante para mim do que a confiança que os nossos clientes e parceiros depositaram na CrowdStrike. À medida que resolvemos este incidente, têm o meu compromisso de fornecer total transparência sobre como isto ocorreu e as medidas que estamos a tomar para evitar que algo como isto volte a acontecer.

Disse George Kurtz, diretor-executivo da CrowdStrike, numa mensagem publicada no site da empresa.

Por sua vez, Shawn Henry, diretor de segurança da empresa, disse que "falhámos convosco e lamento profundamente por isso", por via do LinkedIn.