Netflix: 10 filmes a não perder para entrar no espírito de Natal

O espírito de Natal já se começa a fazer sentir um pouco por todo o lado. As árvores de Natal começam a ser montadas, há quem já comece a provar o bolo Rei e o cheiro a rabanadas também já se faz sentir pelas nossas pastelarias. Para passar estes dias de chuva e frio no conforto do seu sofá, deixamos uma seleção de filmes de Natal na Netflix para entrar no espírito de Natal.

Prepare as pipocas, um chá quentinho e comece já hoje a ver estes filmes.

Solteiro até no Natal

Comédia romântica, Filmes LGBTQ | 1h41 min | IMDb 6,3/10

Peter pede ao melhor amigo para fingir ser seu namorado enquanto vai passar a época natalícia com a família. Mas os planos e os sentimentos mudam quando lhe tentam arranjar uma relação.

Este filme é uma comédia romântica que acabou de estrear na plataforma.

Um castelo de Natal

Comédia romântica| 1h39 min | IMDb 5,5/10

Para escapar a um escândalo, uma autora best-seller viaja até à Escócia, onde se apaixona pelo castelo de um duque mal-humorado com quem terá de se haver.

Este também é um filme de 2021.

Um Rapaz Chamado Natal

Aventura, drama e família | 1h46 min | IMDb 6,8/10

Determinado na sua missão de encontrar o pai e trazer a esperança para casa, o jovem Nikolas conhece o seu destino numa aldeia mágica habitada por elfos.

A Família Claus

Comédia, fantasia, família | 1h46 min | IMDb 5,5/10

Quando o avô adoece, Jules, um rapaz que detesta a época natalícia, descobre o legado mágico da sua família e apercebe-se de que é a única esperança para salvar o dia.

Um Natal em África

Comédia, romance | 1h26 min | IMDb 6,2/10

Kate, uma mulher que se separou recentemente do marido, embarca numa viagem sozinha até África, onde descobre uma missão importante e um potencial romance.

O Natal de Ângela

Animação, aventura| 30 min | IMDb 7,1/10

A pequena Ângela vai à igreja com a família na véspera de Natal e tem uma ideia extraordinária. Um conto enternecedor, baseado numa história de Frank McCourt, que conta com mais um filme na plataforma Netflix.

Klaus

Animação, comédia, família | 1h38 min | IMDb 6,1/10

A amizade improvável entre um carteiro egoísta e um solitário fabricante de brinquedos vai levar alegria e entusiasmo ao lugar mais frio, sombrio e infeliz do mundo.

I'll Be Home for Christmas

Drama, romance e família | 1h28 min | IMDb 6,1/10

Os planos da procuradora e mãe solteira Jackie para fechar um caso importante e passar a quadra natalícia com a sua filha são estragados pela visita inesperada do seu pai.

Herança de Natal

Drama, romance e comédia | 1h44 min | IMDb 5,7/10

Para poder herdar a empresa do pai, a colunável Ellen terá primeiro que visitar a sua pequena cidade natal, onde vai aprender o valor do trabalho e da solidariedade.

Crónicas de Natal

Aventura, família e comédia | 1h45 min | IMDb 7/10

Crónicas de Natal e Crónicas de Natal 2 são dois excelentes filmes para ver neste Natal. A história começa com um jovem e a sua irmã mais nova que fazem uma noitada para ajudar o Pai Natal e salvar o Natal, depois e um acidente de trenó que lhe mudou os planos.