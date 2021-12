À procura de uma trotinete elétrica? Temos sugestões

As opções elétricas, como a bicicleta, scooters ou trotinetes, devem ser cada vez mais encaradas como uma opção para uma mobilidade mais sustentável. O seu custo inicial relativamente baixo, associado à portabilidade e ao próprio custo de manutenção e carregamento, são grandes vantagens a considerar, já para não falar no impacto ambiental reduzido que têm quando comparadas com um carro.

Hoje trazemos algumas sugestões de trotinetes elétricas.

Esta época natalícia poderá ser uma oportunidade para, finalmente, comprar a trotinete elétrica que tanto deseja. As sugestões que trazemos hoje, todas em promoção limitada, situam-se em preços de 200 a 250€, um valor muito em conta dadas as características das nossas escolhas.

Niubility N2

A trotinete Niubility N2 é então elétrica e conta com um motor de 350W. Assim, será possível atingir uma velocidade máxima de 25 km/h e subir inclinações de até 25º. Além disso, a sua bateria permite atingir entre 27 a 30 km.

O peso máximo que suporta são 120 kg e é indicado para pessoas com altura entre 1,20 e 2 metros, já que o guiador é ajustável.

As rodas são de 10 polegadas e a trotinete pesa 14 kg. Além disso, é dobrável, podendo ser transportada facilmente e arrumada em qualquer lugar.

No guiador existe um pequeno painel LED com indicação da bateria, quilómetros percorridos e velocidade instantânea. O travão de disco está posicionado no lado esquerdo do guiador. Na base da trotinete, há também um suporte para pousar o pé durante as deslocações.

A trotinete Niubility N2, com roda de 10", está disponível por 249,99€, já com portes incluídos. A entrega não tem custos adicionais e é rápida, feita a partir de armazém europeu.

Niubility N2

Niubility N1

A NIUBILITY N1 tem um motor elétrico com três velocidades, podendo atingir os 25 km/h. A bateria tem uma autonomia para cerca de 25 km e, segundo a marca, pode subir inclinações até 15º sem problemas.

Há que ter em consideração que esta trotinete pode suportar até 120 kg e é dobrável, para facilitar o transporte e a própria arrumação.

A trotinete Niubility N1, a mais barata deste grupo de sugestões, está disponível por apenas 196,89€, um preço promocional com stock limitado.

Niubility N1

Happyrun HR365MAX

A Happyrun HR365MAX, à semelhança da Niubility N2, é também uma trotinete com roda de 10" e motor de 350W. Permite também uma velocidade máxima de 25km/h, conseguindo subir a uma inclinação de 14º com uma carga de 100kg, de acordo com o fabricante. Tem pneus "favo de mel", portanto, não sujeitos a furos e com grande aderência.

A capacidade da bateria é de 7,8Ah (36V), conseguindo uma autonomia de 27km com uma carga completa. Pode ainda ser controlada a partir da app no smartphone, com bloqueio inteligente, gestão do modo de operação e interruptor para o farol de iluminação LED. Também monitoriza a distância percorrida e a bateria.

A trotinete Happyrun HR365MAX está disponível em promoção por 229,99€, com envio rápido e gratuito a partir de armazém europeu.

Happyrun HR365MAX