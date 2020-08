Multibanco: Há uma novidade nas caixas mesmo quando “avariadas”

Se foi a uma caixa Multibanco e reparou que a mesma não está a funcionar não pense que são “efeitos” da pandemia. De acordo com informações da SIBS, há uma “avaria” no sistema das caixas automáticas.

Mas há uma novidade! Segundo fonte oficial da empresa, em vez de o terminal Multibanco ficar indisponível, agora fica a funcionar… só que apenas para aplicações no telemóvel.

Caixas Multibanco avariadas têm serviço MB WAY

Existirem caixas de Multibanco avariadas é comum. Segundo a SIBS, existe atualmente um problema que está a afetar vários terminais. No entanto, com os novos serviços do MB WAY, os terminais não ficam inoperacionais podendo assim o cliente levantar dinheiro.

Numa caixa automática aparentemente avariada, o cliente irá ver um símbolo novo junto aos que indicam se a máquina tem dinheiro e papel, no canto inferior direito, a informar que aquele ATM não aceita cartões.

De acordo com a SIBS, numa situação de anomalia no módulo de cartões, as caixas MB estão preparadas para indicar aos clientes a opção de uso através de MB WAY. É por isso conveniente para os clientes, em comparação com a indisponibilidade total do ATM.

A SIBS lembra que cabe aos bancos efetuar a manutenção dos terminais de Multibanco e garantir que estejam a funcionar. Quando o módulo de cartões avaria, cabe ao banco que opera aquele ATM fazer a intervenção necessária.

Para a Deco-Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, apesar de ser conveniente para os clientes utilizar um ATM em caso de avaria no módulo de cartões, ainda assim é uma situação que irá acompanhar. Sobretudo, se houver um período longo entre a ocorrência de uma avaria e a sua resolução, o que levantaria dúvidas sobre se não será “por uma questão de poupança nos custos por parte da instituição bancária”, afirmou Nuno Rico, economista da Deco. “Está a haver uma “bancarização” dos consumidores”, que são cada vez mais digitais, o que pode levar a que os clientes “fiquem excluídos do sistema bancário”, alertou.

No final de junho deste ano, existiam 11 712 caixas Multibanco em Portugal, o que representa um aumento face às 11 566 registadas um ano antes.