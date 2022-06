Monkeypox: Portugal tem confirmados já 119 casos

O número de casos de Monkeypox tem vindo a crescer bastante à escala mundial. Segundo a Direção-Geral da Saúde, foram confirmados mais 19 casos de infeção humana por vírus Monkeypox, tendo agora Portugal confirmados 119 casos.

O surto de infeções pelo vírus Monkeypox em 30 países não endémicos sugere que os contágios estão a ocorrer há algum tempo, segundo refere a OMS.

O vírus Monkeypox é endémico em algumas populações animais em vários países, levando a surtos ocasionais entre pessoas locais e viajantes. A varíola é uma doença rara cujo agente patogénico pode ser transmitido de animais para humanos e vice-versa.

Os sintomas assemelham-se, de forma menos severa, aos observados no passado em indivíduos com varíola: febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, durante os primeiros cinco dias. Em seguida, erupções cutâneas, lesões, pústulas e finalmente crostas.

Não há tratamento para a varíola, que geralmente cura espontaneamente e cujos sintomas duram de 14 a 21 dias.

Segundo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS)...

O aparecimento repentino da Monkeypox em diferentes países ao mesmo tempo sugere que a transmissão [do vírus] não foi detetada por algum tempo

Para Tedros Adhanom Ghebreyesus, mais de 550 casos confirmados em 30 países onde a doença não é endémica foram já reportados à OMS, no âmbito do surto que teve início há cerca de um mês com casos de infeção pelo Monkeypox na Europa, incluindo Portugal, na América do Norte e no Médio Oriente.

Segundo a OMS, África registou este ano 70 mortes por infeção pelo vírus Monkeypox.

Em Portugal, como referido, estão confirmados 119 casos. Segundo o departamento liderado por Graça Freitas, a maioria das infeções confirmadas pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge foram notificadas em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve.

Segundo a DGS...

Todas as infeções confirmadas são em homens entre os 20 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos”, avança ainda a DGS, adiantando que os casos identificados se mantêm “em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis

Esta é a primeira vez que um surto do vírus VMPX é detetado em Portugal, num contexto de ocorrência de casos a serem reportados por vários países desde o início de maio.