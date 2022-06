As questões de segurança não escolhem nem momento e nem plataformas para atuar. São descobertas de forma indiscriminada e sempre de surpresa para os utilizadores, que assim se vêm afetados.

A mais recente vítima parece ser o Word do Office, que com uma simples vulnerabilidade consegue deixar o Windows exposto a problemas. A situação é grave e os utilizadores devem proteger-se.

Descoberta por pesquisadores de segurança independentes, esta falha do Microsoft Office é a mais recente questão de importância elevada. Se explorada, pode facilitar a execução remota de códigos maliciosos a partir de uma simples abertura de documento no Word.

Inicialmente batizada de “Follina”, esta falha é aproveitada através da conhecida Ferramenta de Diagnóstico da Microsoft (MSDT). Neste caso é usada pelos atacantes para executar de comandos PowerShell maliciosos, sem exigir privilégios elevados para ser explorada e sem ser detetada pelo Windows Defender.

Interesting maldoc was submitted from Belarus. It uses Word's external link to load the HTML and then uses the "ms-msdt" scheme to execute PowerShell code.https://t.co/hTdAfHOUx3 pic.twitter.com/rVSb02ZTwt