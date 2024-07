Moedas de 5 euros? Sim, há e pode pagar com elas

O Banco de Portugal colocou em circulação, no passado dia 17 de julho de 2024, uma moeda de coleção com o valor facial de 5 euros, designada “Ulisses”, integrada na série “Heróis e Criaturas da Mitologia”.

A distribuição ao público foi efetuada por intermédio das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. A moeda “Ulisses” apenas tem poder liberatório em Portugal, ou seja, pode ser usada para pagar). No entanto, esta moeda não tem como objetivo substituir as notas até porque foi definido o limite de emissão de 30 000 moedas com acabamento normal.

A moeda "Ulisses" apresenta...

No anverso:

No eixo central, a figura de Ulisses, mítico fundador da cidade de Lisboa, amarrado ao mastro de uma embarcação;

À esquerda, o escudo nacional;

À direita, o valor facial;

No círculo exterior, sete sereias com corpo de ave, asas e garras estendidas.

No reverso:

Ao centro, a figura de Ulisses em posição de defesa, armado com arco e flecha;

No círculo exterior, uma serpente que, com o seu corpo, descreve sete curvas, sugerindo as sete colinas de Lisboa;

Na orla, alternadas com a representação estilizada de ondas do mar, as legendas “Ulisses”, “Portugal”, “2024”, “Casa da Moeda” e a indicação do autor.

As caraterísticas desta moeda foram aprovadas pela Portaria n.º 440/2023, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 242, de 18 de dezembro.