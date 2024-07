O Galaxy Ring da Samsung marca a estreia da empresa sul-coreana num mercado muito pouco explorado e onde a concorrência não é, ainda, feroz. Embora não seja um gadget com muita expressão, a curiosidade está ao rubro e, por isso, queremos que nos diga se tenciona comprar o anel inteligente, caso ele chegue a Portugal. Participe na nossa questão!

Caso chegue a Portugal, tenciona comprar o Galaxy Ring da Samsung?

Ainda não se sabe se chegará a Portugal, mas temos acompanhado os updates relativos ao novo anel inteligente da Samsung como se este fosse adornar o nosso dedo em breve. Afinal, o Galaxy Ring é a primeira aposta da gigante sul-coreana no mercado dos smart rings e, apesar de não haver muitas alternativas a concorrerem contra si, a marca tem uma reputação de qualidade a manter.

Com um sucesso superior ao esperado pela própria marca, que foi cautelosa em relação ao stock que assegurou, o Galaxy Ring já chegou ao mercado. O preço poderá não ser o mais apetecível, por estar na ordem dos 400 dólares (cerca de 370 euros), mas a verdade é que poderá ser o gadget que faltava a muitos utilizadores - afinal, nem todos gostam de smartwatches.

Focado na saúde, especialmente do sono, e na monitorização do bem-estar do utilizador, o Galaxy Ring está disponível em vários tamanhos e promete reunir as métricas essenciais, por via de sensores, como um ótico de ritmo cardíaco, e de temperatura da pele e rastreio do ciclo menstrual.

A par de todas as funcionalidades, prevê-se que, futuramente, também ofereça suporte aos utilizadores do iOS.

Por ser um gadget diferente e não haver, ainda, muitas marcas a apostar nele, queremos saber se tenciona comprar o Galaxy Ring da Samsung, caso chegue a Portugal.

Caso chegue a Portugal, tenciona comprar o Galaxy Ring da Samsung? Sim

