Míssil balístico lançado por Pyongyang… aterrou no Japão

Não é de agora que os países realizam os mais diversos treinos com o objetivo de terem "afinados" os mecanismos para a sua segurança. A Coreia do Norte lançou um novo míssil balístico que aterrou na Zona Económica Exclusiva (ZEE)do Japão.

Míssil deveria ter caído a cerca de 200 quilómetros da ilha de Oshima

Fumio Kishida, primeiro-ministro japonês já veio referiu que o míssil lançado por Pyongyang aterrou na ZEE do seu país. O míssil balístico intercontinental deveria ter caído a cerca de 200 quilómetros a oeste da ilha de Oshima, ao largo da ilha norte de Hokkaido, por volta das 18:27 no Japão (09:27 TMG e em Lisboa).

Em novembro passado, outro míssil disparado por Pyongyang, numa série de lançamentos sem precedentes e intensos, terá também caído na ZEE do Japão. Este desenvolvimento poderá permitir a Pyongyang desenvolver um arsenal de mísseis balísticos intercontinentais mais móvel, mais difícil de detetar e capazes até de atingir o continente americano.

De referir que na sexta-feira, a Coreia do Norte ameaçou com uma resposta "sem precedentes" contra os exercícios militares planeados para março da Coreia do Sul e os Estados Unidos, que na próxima semana realizarão também um exercício teórico simulando um ataque nuclear do regime da Coreia do Norte.

Nos últimos meses, a Coreia do Norte testou vários mísseis balísticos de capacidade nuclear, incluindo, no mês passado, o Hwasong-17, um míssil balístico intercontinental (ICBM), concebido para transportar múltiplas ogivas.

Segundo revela a Lusa, fotografias de satélite mostram também que o local de testes nucleares em Punggye-ri, no nordeste do país, foi totalmente reabilitado durante quase um ano e está pronto para acolher um novo teste atómico.