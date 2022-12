Coreia do Norte lançou hoje mísseis balísticos “não identificados”

Foi em novembro que informamos aqui que a Coreia do Norte teria disparado um míssil semelhante ao S-200 russo utilizado na Ucrânia. Esse lançamento foi detetado pela Coreia do Sul que agora veio dizer que a Coreia do Norte voltou a lançar um novo míssil.

Este lançamento acontece três dias depois do regime de Kim Jong-un ter realizado um teste de um novo motor de combustível sólido de alta pressão para novos mísseis de longo alcance.

Mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte podem atingir o continente americano

A Coreia do Norte lançou este domingo dois mísseis balísticos, dias depois de Pyongyang ter anunciado um teste bem sucedido de um motor de combustível sólido destinado a desenvolver um novo sistema de armas, revela a Lusa.

A Coreia do Sul disse ter detetado dois mísseis balísticos disparados da área de Tongchang-ri. Os mísseis foram detetados entre as 11:13 (02:13 em Lisboa) e as 12:05 (03:05).

Este desenvolvimento poderá permitir a Pyongyang desenvolver um arsenal de mísseis balísticos intercontinentais mais móvel, mais difícil de detetar e capazes até de atingir o continente americano.

Nos últimos meses, a Coreia do Norte testou vários mísseis balísticos de capacidade nuclear, incluindo, no mês passado, o Hwasong-17, um míssil balístico intercontinental (ICBM), concebido para transportar múltiplas ogivas.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul advertiram, há meses, que a Coreia do Norte poderá estar a preparar um sétimo teste nuclear e o primeiro em cinco anos.

