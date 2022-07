MEGA: Encarregados de Educação já podem aceder ou fazer o registo na plataforma

Finalizado um ano escolar, é tempo de organizar o próximo. Como tal, uma vez mais os estudantes do ensino público obrigatório irão receber gratuitamente os seus manuais escolares através da plataforma MEGA. Assim, os encarregados de educação já podem aceder ou registar-se na plataforma MEGA.

Já estão afixadas as datas para o acesso aos vouchers.

Plataforma MEGA

Tal como aconteceu em anos anteriores, os encarregados de educação já podem aceder ou registar-se na plataforma MEGA. Estas ações podem ser realizadas diretamente no portal MEGA – Manuais Escolares Gratuitos.

As datas para o acesso aos vouchers dos manuais escolares são:

A partir do dia 2 de agosto terá início a emissão de vales relativos aos alunos do 1º ciclo, 8.º ano e 11.º ano.

terá início a emissão de vales relativos aos alunos do A partir do dia 9 de agosto terá início a emissão de vales relativos aos alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º e 12.º anos e outras ofertas formativas.

Para beneficiar dos manuais escolares gratuitos, os encarregados de educação têm de registar-se ou aceder em www.manuaisescolares.pt, ou através da app Edu Rede Escolar.

Dicas para o primeiro acesso

No primeiro acesso, quer seja depois do registo ou mesmo já estando registado, é necessário confirmar o número de contribuinte (NIF) do encarregado de educação, por questões de segurança. Assim, o processo passará pelo site das finanças para garantir a sua veracidade, devendo os encarregados de educação ter consigo os dados de acesso ao Portal das Finanças para ser efetuada a validação. Caso não tenham os dados, devem solicitá-los através do Portal das Finanças.

A partir da plataforma, os encarregados de educação terão acesso aos dados escolares do(s) educando(s), bem como aos vouchers correspondentes aos respetivos manuais escolares, estes poderão ser levantados nas livrarias aderentes (caso sejam atribuídos manuais novos), ou na escola do seu educando (caso sejam atribuídos manuais reutilizados).

Caso não consiga visualizar o(s) seu(s) educando(s), certifique-se, junto da escola, que as listas das turmas já se encontram publicadas e que está registado na escola como encarregado de educação e o seu NIF está corretamente inserido. Se não conseguir visualizar os vales, é porque ainda não estão disponíveis. Receberá uma notificação por email, assim que os mesmos estejam disponíveis.

Para proceder ao levantamento dos manuais escolares será necessário imprimir os vales ou apresentá-los em formato digital. Na impossibilidade de aceder à internet, o encarregado de educação deve dirigir-se à escola onde o seu educando está matriculado e solicitar os vales em papel. Caso tenha alguma dúvida, consulte as FAQs (manuaisescolares.pt).