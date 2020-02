MB WAY: Partido Socialista quer travar comissões dos bancos

A aplicação MB WAY foi criada pela SIBS, a empresa que gere a rede Multibanco. Este serviço é a solução MULTIBANCO para fazer compras online e em loja, criar cartões MBNET, utilizar Caixas MULTIBANCO, enviar dinheiro e dividir contas com os seus amigos..

Dada a popularidade do serviço, os bancos começaram a cobrar comissões! O Partido Socialista vai avançar com um projecto-lei que pretende limitar as comissões no MB WAY, mas não as proíbe.

Em 2019 foram vários os bancos que começaram a anunciar comissões para as transferências via MB WAY. Por outro lado, usando as aplicações dos bancos o serviço é normalmente gratuito. Os bancos estão a substituir a aplicação da SIBS por soluções próprias que “amarram” os clientes, com o propósito de cobrar comissões diferenciadas nas transferências através do telemóvel.

PS quer limitar comissões dos bancos no serviço MB WAY

O Partido Socialista acaba de avançar com um projecto-lei que pretende limitar as comissões no MB Way, mas não as proíbe, como pretende o BE, o PCP e o PAN, segundo revela o jornal Público.

Segundo o jornal, a proposta do PS pretende isentar operações até um dos seguintes limites:

100 euros por operação;

500 euros enviados em operação na plataforma durante o período de um mês;

50 transferências realizadas no período de um mês

O PS quer ainda transparência no valor das comissões. Recorde-se que o custo de algumas comissões chegam a atingir 1,85 euros, mesmo que o valor a transferir seja de poucos euros. O Bloco de Esquerda aceitará que o projeto de lei do PS seja discutido no próximo dia 27.

