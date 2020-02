Revolut volta a estar disponível no serviço DABOX

Foi em setembro que a Caixa Geral de Depósitos lançou uma app interessante. Chama-se DABOX, e com esta app os utilizadores passam a ter uma ideia mais simples de onde gastam o dinheiro. No início era possível ter também contas Revolut no serviço, mas o suporte foi retirado. Recentemente o Revolut passou a estar novamente disponível neste serviço.

A app DABOX permite aos utilizadores adicionar as contas à ordem dos principais bancos a operar em Portugal. Desta forma os clientes passam a ter uma visão integrada das suas disponibilidades financeiras.

Permite ainda ter, automaticamente e em segundos, graças a um poderoso motor analítico, todos os seus movimentos categorizados em, por exemplo, lar, alimentação, transportes, compras, lazer e saúde, entre outros.

Usa a app DABOX? Já pode adicionar a sua conta Revolut

A Revolut foi lançada em julho de 2015, como uma alternativa digital aos grandes bancos. Através deste serviço é possível ter um cartão virtual ou físico. Destaque para o facto deste serviço não cobrar taxas em operações de pagamento, transferências nacionais ou internacionais e taxas de câmbio. Recentemente passou a ser possível ter também as suas contas Revolut neste serviço.

Para adicionar uma conta Revolut à app DABOX basta ir a Adicionar Banco e depois escolher Revolut.

Em seguida devem proceder à autenticação na conta Revolut, dentro da app DABOX, e dar o respetivo consentimento.

A app DABOX é uma inovação única no mercado português, resultado do investimento na transformação digital do Banco. A app está disponível na App Store e na Google Play para TODOS OS CLIENTES DE TODOS OS BANCOS. Permite uma visão sobre todas as contas que possuam na CGD e nos restantes Bancos.

Se usar o link do Pplware fica isento dos portes de envio do cartão Revout, no valor de 5.99€ – válido apenas para novos aderentes!