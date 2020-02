Alerta: Não carregue no link do e-mail que circula em nome das finanças

Mais uma semana e mais campanhas fraudulentas que chegam via e-mail em nome das finanças. A Autoridade Tributária e Aduaneira teve conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico provenientes de endereços como info.AQ0@portaldasfinancas.gov.pt ou outros similares nas quais é pedido que se carregue num link que é fornecido.

Esteja atento aos e-mails que recebe em nome da AT.

Com o aproximar da entrega do IRS, multiplicam-se as campanhas fraudulentas em nome das finanças. O esquema já tinha sido usado no passado e até o texto é muito semelhante, tendo sido atualizadas as datas.

Segundo a AT, o conteúdo de algumas das mensagens fraudulentas que estão a ser enviadas aos contribuintes associam a aproximação do prazo da entrega da declaração anual do IRS. Outras alertam para a situação regularizada com a existência de dívidas fiscais, sugerindo depois que se siga um ‘link’ para verificar a “correspondente fatura”.

Exemplo de um e-mail que circula em nome das finanças

Estas tipo de mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando no link sugerido. Em caso algum deverá efetuar essa operação.

A AT sugere ainda a leitura do folheto informativo sobre Segurança Informática disponível no Portal das Finanças.