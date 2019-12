Mau tempo! Onde “andam” as SMS de alerta da Proteção Civil?

Portugal passa um momento difícil e nem os alertas via SMS chegam! O mau tempo que se tem registado um pouco por todo o lado tem feitos estragos significativos. Além disso, foram já registados dois mortos e há ainda uma terceira pessoa desaparecida.

Segundo as últimas informações, foram registadas 10.700 ocorrências, 144 desalojados e 320 deslocados. E os alertas da Proteção Civil, onde andam?

O “novo” sistema da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que deveria alertar as populações por SMS para situações de emergência, continua a não funcionar. Ao JN, Miguel Cruz, adjunto de operações da ANEPC, admitiu que “a opção passou por trabalhar mais a ligação com as populações via comunicados de imprensa com a colaboração dos órgãos de comunicação social“.

900 mil euros pagos à Vodafone, NOS e MEO por SMS

O Estado fez um contrato com as operadoras para o envio de SMS durante este ano. Cada operadora (Vodafone, NOS e MEO) receberam um valor de 245 mil euros, mais o pagamento do respetivo IVA, para um período de 381 dias, sendo que os primeiros 15 dias seriam de testes.

Contas feitas são mais de 900 mil euros dos quais não se está a tirar muito proveito.

Segundo o JN, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) desconsiderou o uso das SMS de alerta à população antes e durante as depressões “Elsa” e “Fabien”. De relembrar que o envio de SMS é considerado internacionalmente um dos melhores meios de aviso. O próprio Governo português alterou a lei dos Sistemas de Alerta.