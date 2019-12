Séries Netflix e HBO Portugal a não perder nestas férias de Natal

Com o Natal à porta muitos são aqueles que aproveitaram a quadra para tirar uns dias de descanso. Assim, nada melhor que uma boa série para acompanhar os dias de chuva e frio que se fazem sentir. A HBO Portugal e a Netflix têm estreias recentes que vale a pena conhecer.

Sente-se confortavelmente no sofá, prepare as pipocas e venha conhecer estreias mais recentes da plataforma.

Séries Netflix

The Witcher

A série The Witcher é uma história épica sobre destino e família, baseada na conhecida saga literária. Geralt de Rivia, um solitário caçador de monstros, tenta a todo o custo encontrar o seu lugar num mundo onde, acima de tudo, as pessoas conseguem ser perversas de formas inimagináveis.

Quando o destino cruza o seu caminho com as vidas de uma poderosa feiticeira e de uma jovem princesa que esconde um perigoso segredo, os três terão de aprender, juntos, a sobreviver no cada vez mais volátil Continente.

Soundtrack

Cada um de nós tem a sua própria banda sonora. Assim, em Soundtrack, uma série dramática musical e romântica cuja ação decorre em Los Angeles, na atualidade, conhecemos as histórias de amor de várias pessoas através das músicas que animam os seus corações e que preenchem os seus dias.

Séries HBO Portugal

Mayans M.C

Mayans M.C. é o capítulo seguinte da saga Sons of Anarchy. Num mundo pós-Jax Teller, Ezekiel “EZ” Reyes, acabado de sair da prisão, é um candidato ao grupo Mayans M.C., na fronteira da Califórnia com o México.

Baron Noir

Esta série descreve as batalhas políticas e judiciais travadas por Philippe Rickwaert, mayor no norte de França e membro do Parlamento francês.

Liar

Outra das séries que acaba de estrear 6 episódios na HBO Portugal é Liar. Nesta série que se encontra entre o thriller e o crime, conta-se a história e uma noite que muda as vidas de Laura Nielson e Andrew Earlham para sempre.

Tell me a story

Por fim, a sugestão vai para o thriller psicológico Tell me a story que chega com a sua segunda temporada e já conta com três episódios disponíveis.

Esta série pega nos contos de fadas mais adorados e reconfigura-os como thrillers psicológicos sombrios. A segunda temporada apresenta “A Bela e o Monstro”, “A Bela Adormecida” e “A Gata Borralheira” como nunca os viram antes.