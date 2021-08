Manuais escolares gratuitos: Levantamento de vouchers já disponível

Está à espera dos vouchers para solicitar os manuais gratuitos? Uma vez mais os estudantes do ensino público obrigatório irão receber gratuitamente os seus manuais escolares através da plataforma MEGA.

As datas para solicitar gratuitamente os manuais já tinham sido reveladas e esta segunda-feira é já possível fazer o levantamento de vouchers para diversos anos. O ano letivo 2021/2022 arranca entre 14 e 17 de setembro.

Vouchers já disponíveis para vários anos...

A partir do dia 16 de agosto (hoje) os vouchers passam a estar disponíveis para alunos dos seguintes anos de escolaridade:

1º Ciclo: 2º, 3º e 4º anos;

2º Ciclo: 6º ano;

3º Ciclo: 8º e 9º anos;

Secundário: 11º e 12º anos.

De relembra que para beneficiar de manuais escolares gratuitos, os encarregados de educação têm de registar-se em www.manuaisescolares.pt ou através da aplicação móvel Edu Rede Escolar (app “Edu Rede Escolar”).

No primeiro acesso será necessário confirmar o número de contribuinte (NIF), devendo os encarregados de educação ter consigo os dados de acesso ao Portal das Finanças para que seja efetuada a validação. Caso não tenham os dados, devem solicitá-los através do Portal das Finanças - saber mais aqui.

Depois, acedendo ao portal, basta fazer download dos vouchers em PDF e entregar posteriormente na livraria pretendida.

As escolas privadas têm direito aos manuais escolares gratuitos?

Apenas os alunos matriculados nas escolas da rede pública e em estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com contratos de associação são abrangidos pela gratuitidade e reutilização dos manuais escolares.

Tenho de devolver à escola os manuais que me foram entregues para poder usufruir dos vales para o próximo ano letivo?

Com exceção dos do 1.º ciclo, para poder receber manuais escolares gratuitos no próximo ano letivo tem de devolver à escola os manuais escolares que foram entregues no presente ano letivo.

Tenho de devolver à escola os manuais que foram adquiridos por mim?

Os manuais adquiridos pelos pais ou Encarregados de Educação não têm que ser devolvidos à escola, não inibindo tal facto de usufruir dos manuais gratuitos para o próximo ano letivo, se assim o pretender.

Manuais Escolares