E escolha da Tesla de colocar a sua primeira fábrica em território europeu não foi pacifica. Muitos países queriam ter este ponto de produção de uma das mais modernas marcas de carros, mas que, na verdade, não o conseguiram.

Agora que a Gigafactory alemã está quase pronta, Elon Musk veio abrir um pouco mais o livro. Os seus planos apontam para que muito em breve o Model Y comece a ser fabricado neste local, como há muito era esperado.

Elon Musk definiu um plano bem claro para as fábricas da Tesla. Quer ter uma presença forte em todos os locais onde a marca tem um mercado forte e onde sabe que a procura dos seus carros elétricos vai ser elevada. Centraliza isso em pontos chaves, de onde depois vai distribuir.

Na Europa o primeiro local escolhido ficou na Alemanha, onde será o quartel-general da marca para o velho continente. Ao ter produção local consegue tornar mais baratos os seus carros e agilizar os processos de entrega desses mesmos carros elétricos.

14 meses após ser iniciada a construção da Gigafactory alemã, tudo aponta para que esteja pronta em outubro. Foi o próprio Elon Musk que o revelou numa recente visita ao local da fábrica onde muito em breve vai começar a ser construído o Model Y da marca.

Esperamos obter a aprovação para fabricar os primeiros carros talvez em outubro, se tivermos sorte

Durante uma visita feita com Armin Laschet, o candidato do partido conservador alemão para suceder a Angela Merkel como chanceler, o CEO Elon Musk disse que a nova meta é outubro. Para tal, é ainda necessário muitas autorizações do governo alemão.

Este último ponto tem sido um dos maiores problemas da Tesla e de Elon Musk. As queixas de lentidão têm-se acumulado e segundo Elon Musk têm atraso todo o processo de construção da Gigafactory alemã.

A posição e a opinião de Elon Musk ficaram bem patentes num comentário proferido na visita: "Às vezes, fica-se com a impressão de que inventar algo novo é tecnologicamente mais fácil do que desmontar a burocracia na Alemanha". Ainda assim, esta nova data deverá ser válida, depois da Tesla perder o dia 21 de julho, antes apontado como o mais provável.