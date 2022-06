Israel: F-35 ganham mais autonomia e funcionalidades “mortíferas”

Em tempos de guerra é importante que os países tenham a melhor artilharia, com as melhores funcionalidades. No campo militar, os caça Lockheed Martin F-35 Lightning II ou F-35 Joint Strike Fighter são dos mais usados.

De acordo com informações recentes, Israel faz atualização nos seus F-35 tendo-os dotado de mais autonomia e funcionalidades "mortíferas".

Na passada quarta-feira, o Jerusalem Post fez saber que Israel fez atualizações "poderosas" no seu arsenal militar para se preparar para um futuro ataque contra as capacidades nucleares do Irão. Os F-35 foram atualizados e ganharam mais autonomia, não sendo assim necessário abastecer no ar para atacar o Irão.

F-35: Bomba de uma tonelada integrada

A Força Aérea de Israel (IAF) também anunciou que integrou recentemente uma nova bomba de uma tonelada no arsenal de armas usado pelos F-35. Este modelo em particular pode ser transportado dentro do compartimento interno de armas do avião sem comprometer a ação e estabilidade do caça.

A nova arma é definida como “autónoma e protegida contra interferências e sistemas de guerra eletrónica” e foi supostamente testada em testes pela IAF, cujos resultados foram partilhados com o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz.

Outra arma planeada especificamente para a frota de F-35 de Israel inclui a bomba guiada com precisão Rafael SPICE, mísseis air-to-air e possivelmente uma versão do SPICE 2000 de 2.000 libras.

Todas estas melhorias têm como objetivo tornar os aviões mais flexíveis e com maior capacidade de sobrevivência e destruição. O país tem trabalhado bastante, com o objetivo de projetar aeronaves que se espera que lideram a sua próxima luta contra o Irão ou simplesmente proteger a nação dos ataques a que possam ser alvo.