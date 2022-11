Irão confirma que vendeu drones Shahed 136 à Rússia mas…

O chefe da diplomacia do Irão reconheceu que Teerão forneceu drones a Moscovo. No entanto, foi referido que a transferência surgiu antes da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que viu os drones de fabrico iraniano a bombardear Kiev.

Os EUA e os seus aliados ocidentais no Conselho de Segurança apelaram ao secretário-geral, Antonio Guterres, para investigar se a Rússia utilizou drones iranianos para atacar civis na Ucrânia.

Shahed 136 - Drones usados pela Rússia que espalham o terror na Ucrânia

O Shahed-136 (ou Geranium-2, como é designado na Rússia) é um moderno drone desenvolvido pela indústria iraniana. Estes drones são produzidos com o objetivo de neutralizar alvos terrestres à distância. As primeiras imagens divulgadas desta "arma de guerra" apareceram em dezembro de 2021.

Com apenas 3,5 metros de comprimento e 2,5 metros de envergadura, este modelo de drone não tem capacidade de descolar de uma pista. Nesse sentido, este tipo de drone é lançado de uma plataforma com até cinco aeronaves que pode ser transportada por camiões.

O Shahed 136 tem um motor de 50 hp, pesa cerca de 2,5kg (sem carga) e pode atingir os 185 km/h graças a um dispositivo integrado para o efeito. Depois de lançado, esse dispositivo pode ser dispensado. O alcance ronda os 40 km!

Os comentários de confirmação do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amirabdollahian, surgem depois de meses de mensagens confusas do Irão sobre o carregamento de armas, enquanto a Rússia envia os drones contra infraestruturas energéticas ucranianas e alvos civis.

A Guarda Revolucionária paramilitar iraniana gabou-se vagamente de fornecer drones às principais potências mundiais. O líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei elogiou a eficácia dos drones e ridicularizou o Ocidente.

A guerra na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro com a invasão do território do país pela Rússia.

Leia também...