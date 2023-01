Intel apresenta a pior quebra de receitas de sempre no último trimestre

As empresas tecnológicas, de uma forma geral, têm vindo a apresentar quebras significativas de receitas ou, não havendo quebra, o crescimento tem ficado aquém do esperado. A Intel já vinha a enfrentar perdas relevantes e os resultados comprovam isso mesmo.

O quarto trimestre de 2022 da Intel, mesmo com a época de compras de Natal e Black Friday, foi o pior da história da empresa, com uma queda de 32% na receita, face ao último trimestre de 2021.

A empresa divulgou os seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2022 e do ano de 2022. A receita de 14 mil milhões de dólares no quarto trimestre caiu 32%, face ao período homólogo, e receita anual foi de 63,1 mil milhões de dólares, o que também representou uma queda significativa de 20% face a 2021.

A Intel mostrou ainda que o lucro por ação no quarto trimestre foi de US$ 0,16 e US$ 1,94 em 2022. Agora, para o arranque de 2023, a empresa prevê que a receita atinja os 10,5 mil milhões de dólares, para o primeiro trimestre de 2023.

No quarto trimestre, tomamos medidas para dimensionar corretamente a organização e racionalizar os nossos investimentos, priorizando as áreas onde podemos oferecer maior valor a longo prazo. Essas ações sustentam as nossas metas de redução de custos de 3 mil milhões em 2023 e preparam o terreno para alcançar 8 mil milhões de dólares a 10 mil milhões até ao final de 2025.

|disse David Zinsner, CFO da Intel.

A empresa acredita que pode recuperar a liderança em "transístor e desempenho de energia até 2025", ao referir que está a progredir com a sua meta de produzir cinco nodes de processo em quatro anos. O node Intel 7 está agora em fabricação em massa para os mercados de clientes e servidores, e o Intel 4 agora está pronto para fabricação.

A Apple costumava ser um dos maiores clientes da Intel, mas desde que começou a produzir os seus próprios chips, a Intel passou a depender de outras empresas. Contudo, a Intel ainda acredita que pode conquistar a Apple novamente, mas, para isso, terá que criar chips melhores do que o Apple Silicon.