Portugal: Cuidado com esta burla que promete “trabalho online”

A cada dia que passa o número de burlas/esquemas fraudulentos tem vindo a aumentar. O "engodo" utilizado pelos burlões tem levado a que muitos caiam nos esquemas e há histórias de todos os tipos.

Há pessoas a serem aliciadas para um emprego em Portugal! Mas cuidado... é uma burla e as vítimas já são muitas.

Há já muitas vítimas desta burla em Portugal

O Ministério Público alertou esta sexta-feira para um esquema fraudulento online através do qual se recrutam pessoas para trabalhar digitalmente. Esta burla, que promete ganhos de centenas de euros por dia por pequenas tarefas, implica investimento de dinheiro próprio.

De acordo com a publicação da Procuradoria-Geral da República, Estão em curso campanhas de burlas por via das redes de comunicações, que passam pela simulação da contratação de pessoas para prestarem serviços online, as quais têm como propósito enganar os candidatos a trabalhadores, para deles vir a obter benefícios patrimoniais.

Os agentes criminosos procuram as suas vítimas por meio da difusão de anúncios na Internet, designadamente em redes sociais. Em tais anúncios informam que estão a recrutar pessoas para postos de trabalho online. Solicitam às vítimas formas de contacto direto.

As vítimas são sempre abordadas de forma individual e personalizada, por via de mensagens de WhatsApp ou, por vezes, de Telegram. Nesta abordagem, o criminoso informa a vítima de que foi selecionada para um posto de trabalho online, que poderá cumprir a partir de casa, o qual lhe renderá quantias de algumas centenas de euros por dia. Para esse efeito terá apenas que executar pequenas tarefas online. Também por via de mensagens de WhatsApp ou de Telegram (e nunca por abordagem pessoal ou chamada de voz ou vídeo), os agentes criminosos dão instruções para a execução dessas tarefas.

Esta burla tem atingido muitas vítimas em Portugal, incluindo jovens no início de percurso profissional e desempregados que procuram trabalho. Este tipo de vítimas são atraídas por promessas de alta rentabilidade com pequenos investimentos e nenhum risco para o capital aplicado.

Normalmente, não verificam que é inexistente a informação na plataforma sobre quem é o seu proprietário e quais os respetivos contactos (por exemplo, nunca é indicado um escritório físico ou números de telefone).

As vítimas desta burla também não se apercebem de que, embora as plataformas fraudulentas procurem imitar outras legítimas plataformas de comércio eletrónico, os seus nomes de domínio não correspondem àquelas, designadamente incluindo caracteres diferentes ou adicionais (como o exemplo já acima referido, do domínio www.amaon62.com, ou ainda o domínio www.aliexpress234.com também relacionado com práticas fraudulentas deste teor).

Saber mais aqui