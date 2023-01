Iberia: Falhas no sistema informático causa atrasos e cancelamentos em dezenas de voos

A Iberia sofreu hoje falhas nos seus sistemas informáticos que afetaram diretamente as operações, resultando no cancelamentos de voos e atrasos. O anúncio foi feito pela própria empresa esta manhã através das redes. Portugal também afetado.

A empresa inicialmente explicou que devido a “uma falha nos seus sistemas” o serviço de faturação e embarque tinha parado em vários aeroportos. Depois, a explicação foi outras.

Iberia com problemas leva a dezenas de voos atrasados e cancelados

Depois de ter apontado como causa do problema o seu sistema de faturação, a empresa Iberia, horas, depois, foi um pouco mais longe e confirmou que o incidente ainda afetava as suas operações.

Os voos de hoje estão com atrasos. Pedimos desculpas aos nossos clientes e agradecemos a compreensão. Todos na Iberia estão a trabalhar para resolver o mais rápido possível.

Disse a empresa numa publicação no Twitter.

Momentos depois, as agências de notícias EFE e Europa Press especificaram que a falha do sistema encontrava-se em Madrid, embora as suas consequências se tenham sentido para além do Aeroporto Internacional Adolfo Suárez/Madrid-Barajas e tenham marcado a operação de outros aeroportos com voos agendados para hoje com origem ou destino em Madrid.

O incidente teria forçado o cancelamento de pelo menos meia dúzia de voos programados para partir de Barajas para diferentes terminais em Espanha e no estrangeiro, especificamente Jerez, Vigo, Barcelona, Londres e Lisboa. A empresa confirmou que está a tentar relocalizar os passageiros afetados.

Outra consequência tem sido os atrasos que, pelo menos em alguns casos, têm durado pelo menos uma hora.

Ainda sem se saber o real problema informático, os serviços, para mitigar a situação, estão a efetuar o embarque e o check-in manualmente com pessoal reforçado. Iberia e Iberia Express estavam programados para operar hoje mais de 245 voos.

Há poucos minutos a empresa publicou no Facebook que os problemas ainda se mantêm. Se vai viajar como a Iberia, confirme o horário do seu voo.